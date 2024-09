Roberto Yafac, director ejecutivo de la corporación, junto a toda su plana directiva, conversó con Gestión sobre este panorama. Yafac afirma que Fonafe quiere dejar de “estar en la sombra” y tener un rol más protagónico en la actividad empresarial del Estado. En ese marco, destaca que, a pesar de los cuestionamientos y tropiezos públicos de algunas de las 35 empresas bajo su brazo, casi todas se mantienen rentables y generan ganancias para el Estado peruano.

-Usted asumió el cargo de director ejecutivo hace unos meses, ¿qué rol diría que tiene Fonafe hoy en el Estado peruano?

A nivel mundial nos ven como un holding de prestigio y solidez por administrar 35 empresas. La razón es que no existe ese modelo en otros países. Tenemos buenas prácticas de gobierno corporativo que han permitido tener cierto reconocimiento.

-Concretamente, como Fonafe, ¿qué hacen por las empresas estatales?

Aprobamos el presupuesto consolidado de las empresas de la corporación y también de Essalud. Además, administramos la renta producida por las empresas de la corporación y ejercemos la titularidad de las acciones del Estado.

-¿A qué se debe la diferencia con Essalud?

Desde 2011, se le aplican casi todos los lineamientos presupuestales, pero a las empresas les aprobamos las grandes partidas y rubros. En el caso de Essalud, su consejo directivo aprueba ya las partidas desagregadas. No decidimos qué inversiones hacen, les damos un “tope”. Essalud prioriza qué hará.

Tampoco participamos en su consejo directivo ni escogemos a sus directores. Essalud genera sus propios recursos, a través de los aportes que recibe. No recibimos plata del Tesoro Público, a diferencia de lo que hace un ministerio.

-Sin embargo, desde Essalud mismo señalan que están en una mala realidad financiera, ¿cómo lo explica Fonafe?

El Congreso aprueba leyes o disposiciones que no solo les incrementan el gasto, con mayores contrataciones, sino que les reducen los ingresos. Sus estudios financieros actuariales ya reflejan eso: el impacto de esas normas. Se están perfilando hacia una situación poco sostenible en el tiempo.

-A raíz de eso, cada cierto tiempo se plantea que Essalud salga de Fonafe, ¿consideran que empeoraría su situación?

Si no siguen nuestras pautas, no tendrá una mejor suerte. Si hoy va un sindicato, pide un aumento, somos nosotros “los malos”. Si no estuviéramos, el consejo directivo tendría toda la presión. El riesgo es que quieran eliminar ese filtro y llevarlo a instancias políticas.

-¿Qué relación tiene Fonafe hoy con Petroperú ? Estuvo bajo su cargo hasta 2008.

Tenemos encargos puntuales, a partir del Decreto de Urgencia (DU) 004-2024. Anualmente la ley de presupuesto nos encarga establecerle medidas de austeridad también.

-¿Qué les encargó el DU?

Inicialmente nos encargaron seleccionar a los directores y hacerle seguimiento al plan de reestructuración que aprobaran, durante todo este año. Luego nos quitaron el primer encargo, en la ley del último crédito suplementario.

-¿Por qué?

Esa norma salió en julio y decía que el directorio, hoy renunciante, se iba a mantener por el plazo que dice el estatuto, tres años. Nuestra duda era que el DU marcaba que los directores que nombráramos entraban el 1 de enero del 2025. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nos dijo que, con el crédito suplementario, nuestro encargo “se derogó” tácitamente.

-Hoy Petroperú está en una situación crítica, ¿Fonafe podría ayudar en algo?

Estamos en condiciones de apoyar y dar todo el soporte que se necesite, pero debería tener un tratamiento diferenciado, sobre todo a nivel contable.

-¿Por alguna razón?

Porque si nos pasan Petroperú con la deuda que tiene, que son US$ 8,000 millones, nos quiebran. Generaría un efecto en cadena en todas las empresas que tenemos.

-Una empresa que sí tienen hoy y ha sido fuertemente criticada es Corpac. Sus carencias logísticas se conocen, pero ¿cómo está a nivel financiero?

Por la pandemia las empresas tuvieron problemas de caja, los clientes no pagaban. Corpac fue la que más sufrió. A nivel de utilidad, estuvo dos años en pérdida. Hoy ya está en azul. Este año esperan S/ 14 millones en utilidades. Entre las 35 empresas se esperan S/ 3,732 millones en utilidades este 2024.

-¿Fonafe considera que hoy Corpac ya está en condiciones de mejorar su servicio?

Ya se recuperaron a niveles prepandemia, pero arrastran un déficit de inversión importante. Esa es la preocupación. Todas las empresas están bajo nuestro ámbito, pero su gestión es independiente. Tienen autonomía para tomar decisiones.

-Ustedes también vigilan a Sedapal, la principal Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) del país, ¿cómo le va a esta empresa?

A nivel de cifras, en lo que va del año hasta agosto, está en segundo lugar a nivel de utilidad neta. El asunto con Sedapal es que es rentable por sus utilidades, pero si tú ves su presupuesto, se incluyen las inversiones, que son gigantescas. Más de S/ 750 millones este año. Si pones eso en un estado financiero, los ingresos y salidas, incluyendo la inversión, resulta “en rojo”. Hay gente que ve eso y piensa que está quebrada, pero no.

-¿Cómo lo explica?

Es como una empresa minera que recién empieza a operar: pone en la mesa todas sus inversiones, obviamente su caja estará en rojo. Eso a veces se confunde. Tiene utilidad, pero un estrés de caja importante por las grandes inversiones que debe hacer.

-Sedapal es la única EPS que administran, ¿así como Petroperú, podrían colaborar con las otras 49 EPS?

El problema allí es que las instituciones fiscalizadoras aplican multas que al final son transferencias del presupuesto estatal de un bolsillo al otro. Se necesitan llamados de atención, pero no perder ese dinero para inversiones. Es un modelo de gestión que tenemos en Sedapal. Es un ejemplo que podríamos compartir.

-¿Con “compartir”, significa asumir las EPS?

No, porque su manejo es municipal. Pero sí buscamos articular con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La OCDE define cinco formas de administrar la propiedad pública. El nivel más bajo es como pasa en las EPS: se ponen directamente a los directores. El más alto es como Fonafe, que sea un esquema centralizado, que reduce la intervención política. Eso debemos promover.

