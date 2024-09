Petroperú: intenciones de que permanezca el directorio podrían verse opacadas.

El ministro Arista señaló que los directores que le correspondió nombrar a su ministerio en el Directorio de Petroperú le han indicado que estarían dispuestos a continuar en el cargo. “He recibido con complacencia, la voluntad de los tres directores nombrados por el MEF de continuar en el trabajo. La verdad es que eso me alegra bastante porque no se pierde todo lo que se ha venido avanzando”, manifestó ante la prensa esta mañana.

Cabe recordar que los directores que nombró meses atrás el MEF fueron David Tuesta, Germán Boza y Pedro Gamio. De parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem) son Oliver Stark y Carlos Villalobos. Los directores de la petrolera estatal habían renunciado después que el Gobierno peruano tardó meses en dar luz verde a su propuesta para fortalecer la reestructuración de la empresa del Estado. Pero, al no haber sido “irrevocable” se abre una puerta para que retornen.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, además, adelantó que hoy por la tarde habría una reunión con Rómulo Mucho, ministro del Minem, para definir la composición del directorio. De hecho, según el registro de visitas en línea del Gobierno peruano, el ministro Arista visitó a Mucho desde las 4:30 hasta las 5:57 de la tarde . Sin embargo, el meeting continuará mañana.

“Hoy hemos tenido una reunión, nos hemos dado un tiempo más para una reunión mañana. Minem (debe nombrar) a dos (directores) y el MEF a tres (directores). El MEF trajo a sus candidatos, pero al final les dijeron: ‘Déjame pensar’. Yo ya tenía un candidato y al otro director también. Yo ya había conversado con ellos”, comentó el ministro Rómulo Mucho.

¿Por qué hay una “nube” que podría opacar el retorno de los directores salientes? Fuentes allegadas al Gobierno comentaron a Gestión que hubo un acercamiento con los directores, pero que uno no estaría en la “lista” del Poder Ejecutivo: Oliver Stark. Los actores consultados comentaron habría un intento de que no continúe él, información que no habría gustado a los otros directores.

¿Quién podría entrar en su lugar? Un nombre aparece nuevamente: Alejandro Narvaez, expresidente de Petroperú, y quien recientemente dijo que el directorio de la empresa mostró incapacidad; además, se mostró en contra de que se contrate un gestor privado para Petroperú.

Narvaez Liceras ya se había reunido con la presidenta Dina Boluarte el 10 de septiembre de 3:04 a 4:08 de la tarde, junto a Óscar Vera, exministro del Minem. Además, se registra una reunión con el ministro Mucho del 12 de septiembre, aunque en el portal de visitas se registra un horario de 1:41 a 1:46 de la tarde. Esta posibilidad no habría agradado a los otros directores, según refirieron las fuentes allegadas a Petroperú.

