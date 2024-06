A pesar de ello, Aguilar dice estar buscando alternativas. Su objetivo es que el mismo Congreso les ayude a recibir más aportes y así tener más recursos disponibles para hacer inversiones en salud. Solo así, asegura, Essalud podrá dejar atrás que la asocien con la tan retratada imagen de largas colas de espera en sus hospitales.

-En diciembre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió, en un informe, que Essalud tenía un desgaste financiero relevante. ¿Desde entonces algo ha cambiado?

Claramente tenemos brechas de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Quizá eso se siga agravando si seguimos como ahora. Sobre las observaciones de la OIT, la organización ha hecho cinco informes desde 2005.

Hemos consolidado todas sus recomendaciones y las hemos agrupado en 45, porque varias se repiten. Las hemos dividido en cinco grupos, incluyendo finanzas y gobernanza, para tomar acción al respecto. Esta gestión quiere dejar las bases para salir de esta situación.

-¿Cuáles son o dónde resumirán ese plan de acción?

Nos toca elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2029, un documento donde se planifican presupuestos y lineamientos. Hacerlo toma muchas gerencias y análisis porque no solo es el frente financiero, sino el entorno político. De acá a cincos años involucra muchas más aristas. Ahí estamos incorporando las sugerencias de la OIT.

-Como dijo en una entrevista previa, la estabilidad financiera de Essalud tambalea por los recortes a sus aportes, ¿se debe a la acción del Congreso?

Tenemos muchos problemas por leyes dadas por ellos. Entre varias proclamadas, Essalud deja de percibir alrededor de S/ 5 mil millones. Lo que ahora recibimos son S/ 15 mil millones y casi la mitad se va en pago de haberes. Cerca del 17% es para comprar bienes estratégicos (medicamentos y equipos). Para inversiones nos queda solo un 3.3%. Nada.

-¿Se han acercado a los congresistas para discutir salidas?

Hemos conversado con varios congresistas que tienen iniciativas para mejorar el contexto. Hay como 20 iniciativas que apoyarían a Essalud y esperan ser debatidas en el Pleno. Varias ya tienen un dictamen o una primera votación favorable.

-¿Cuáles serían las más favorables?

La que más nos interesa es la homologación de los aportes: que todos entreguen el 9% del salario, como fue históricamente, incluyendo gratificaciones. Eso ha cambiado bastante. Por ejemplo, los trabajadores del sector Salud y Educación pagan el 4%. Las agroindustriales 6%. Hay una ley pendiente por aprobarse de insistencia.

-¿Una que les daría mayores ingresos por aportes?

Es una posible ley para extender la cobertura para hijos de asegurados, de los 18 a 28 años. Son S/ 500 millones anuales adicionales por cubrir que hoy no tenemos. Con esa población enorme quien sabe cuántos problemas más tendríamos.

Essalud no va a quebrar, pero sí a diferir más sus citas e intervenciones. Para saldar nuestra brecha de infraestructura necesitamos S/ 33 mil millones, para la de equipamiento obsoleto, que necesita recambio o reposición, son S/ 20 mil millones. Estamos realmente en grandes problemas. Tenemos equipamiento que no se ha mejorado en 20 años. Se lo dijimos al Ejecutivo y la observaron.

-Dice que esa norma sería una espada de Damocles para Essalud, ¿cómo así no quebraría entonces?

Si fuésemos una empresa privada, ya estaríamos quebrados. Si el pago a trabajadores, que no puedo despedir, ya suma la mitad de mi recaudación total, ya estamos quebrados. Podría decir más ejemplos. Sin embargo, este es un seguro que se sostiene del aporte de los trabajadores. Ellos seguirán haciéndolo.

-Dice que el Congreso aún no aprueba esa norma por insistencia, ¿qué han hecho para que dejen ahí el asunto?

Legalmente, por estar adscritos al Ministerio de Trabajo, nuestras solicitudes son a través de ellos. Aparte, conversamos con la mayoría de congresistas para explicarles porque no pueden seguir legislando de esa forma. Todos los peruanos, por más crítica que haya, quieren ser asegurados. Ya tenemos a 13 millones, pero de ese total, aportan cerca de 6 millones. Essalud funcionaba bien así, pero hay mucho por sincerar aquí, sin criticar a gestiones pasadas.

-¿También hay cosas por “sincerar” con el sector público y privado?

Los gobiernos regionales (gores) nos deben en total S/ 1,260 millones. Las empresas se complicaron por la pandemia. Nos deben porque no hay un mecanismo coactivo. Antes, si el empleador no cotizaba, no se atendía al paciente, pero ellos no tienen la culpa.

-¿Cómo buscan recuperar ese dinero?

Hay una iniciativa legislativa para que las entidades que tienen deuda con Essalud a fin de año, en vez de revertir su presupuesto no invertido al Tesoro Público, vaya a nuestras arcas.

También hay embargos de cuentas, hemos llamado a las empresas para darles facilidades de pago y que paguen fraccionado, permitiendo el acceso a mecanismos de financiamiento, con una serie de beneficios.

-Lo último que “sonó” sobre Essalud fue una huelga de trabajadores, que se resolvió también rápidamente, ¿cuál fue el problema allí y qué se acordó?

En 2022 se acordó aumentarle el sueldo a los trabajadores en tres momentos a través de una negociación colectiva, que tiene rango de ley. Se hizo el primer desembolso en 2023, pero para el segundo, que era este año, Fonafe puso condiciones, razonables para mí, como actualizar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP). Con eso sabremos realmente qué personal tenemos.

-¿Por qué no se había actualizado?

Antes de mí, lamentablemente, hubo mucha rotación de presidentes ejecutivos y no se hizo. Yo entré el 12 de octubre y la fecha para actualizar el CAP vencía el 31 de ese mes. A cualquier consultora contratada le toma un año hacerlo. Se tenía una desde abril, pero cuando pedí cuentas, no habían avanzado nada. Decidimos hacerlo nosotros mismos.

En febrero vimos que era muy complejo y pedimos a Fonafe que nos flexibilizara las condiciones para hacer el segundo desembolso, con el compromiso de igual actualizar el CAP. Nos dieron un nuevo plazo y comunicamos a los sindicatos.

¿Cuándo es la nueva fecha?

21 de junio. Estamos trabajando para cumplir antes de esa fecha.

-Entiendo que empezarán a incorporar a los “CAS Covid”, ¿ayudará a su brecha de recursos humanos?

Sí ayudará, pero será básicamente para mejorar la condición laboral de ellos, estaban como locadores. En total, son 12 mil. Por presupuesto, este año ingresarán 8,801. El resto será en 2025. Con el régimen que sea, tendrán un vínculo con la institución. A eso apuntamos.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.

