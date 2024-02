Esta unidad ejecutora concentra el 70% del presupuesto del ministerio para proyectos de inversión en salud este 2024, con S/ 893 millones a su disposición. En total, este año avanzará con 62 proyectos (cuentan con presupuesto asignado para este año). A la fecha, según Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya ejecutó el 6.9%.

Hay 27 proyectos a cargo del Pronis que superan los S/ 100 millones de costo total de inversión (en la vida del proyecto) y que cuentan con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado para el 2024. A pesar de sus buenos resultados generales en 2023, el ejercicio revela que hay cuatro proyectos, básicamente hospitales, que deberían culminar este año, pero que registran avances respecto a su inversión total casi nulos.

Urgencia

Uno de los proyectos más caro, a cargo del Pronis, que debe culminarse este año es el Mejoramiento y ampliación del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales, una obra que implica S/ 996 millones de inversión, pero que a la fecha registra un 4% de avance total, desde que inicio obras en 2021.

Para 2024, el Estado le ha asignado poco más de S/ 30 millones. Según el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), actualmente el Pronis espera concluir la precalificación de postores del proyecto el 4 de marzo. Esta obra recibió asistencia técnica desde su inicio del consorcio francés Egis Batiments International - APHPi.

La creación de los servicios de salud especializados del Hospital de Alta Complejidad en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, es otro proyecto que debería culminarse este año. Sin embargo, la obra, cuya inversión total asciende a S/ 968 millones, registra un avance total de 0%.

Según el SSI, el proyecto inició ejecución en 2022. El Pronis ha iniciado gestiones para que se contrate, mediante la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), a un Estado que brinde asistencia técnica. A mediados de febrero, la entidad se reunió con el Gobierno Regional de Piura para definir las actividades del comité técnico a cargo de la selección.

Para Raúl Urquizo, decano nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), concretar la construcción de un Hospital de Alta Complejidad en Piura debería ser la prioridad número uno de este Gobierno, ya que el Minsa no cuenta con uno de esa categoría en la zona, lo que la expone a los efectos de enfermedades como el dengue.

“Solo EsSalud tiene el Hospital Cayetano Heredia (el de Piura). Es de suma importancia acelerar. Es un departamento de altísima población en el norte, junto a La Libertad, donde el Minsa no tiene dónde atender problemas complejos. Es una promesa que viene desde hace varios gobiernos”, asegura.

A pesar de lo grave del caso en Piura, no es el único que registra un avance total de 0% y que debe culminarse este año. En la misma situación está el Mejoramiento y ampliación del Hospital de Huaycán, obra que implica una inversión ascendente a S/ 285 millones.

De acuerdo con el SSI, a inicios de febrero se culminaron los Términos de Referencia (TDR) para el proceso de licitación y se tiene previsto convocarlo este mismo mes. En el caso del expediente principal, queda pendiente el cambio de zonificación y la habilitación urbana.

El último proyecto que el Pronis debería culminar este 2024 es la Creación Hospital Papa Francisco de Manchay, en Pachacamac. Esta obra, de S/ 224 millones, a la fecha registra un avance total del 2%.

El SSI de esta obra indica que el Pronis tiene pensado ejecutarla mediante la modalidad de “administración indirecta”, a partir de Obras Por Impuestos (OxI). Hasta inicios de febrero, sin embargo, aún se encontraban elaborando el tercer entregable del expediente técnico. Este documento debería estar listo en abril.

Para Milton von Hesse, director de Videnza Consultores, la razón por la que estos proyectos no se concluirían responde a dos factores. “Incluyen proyectos que exceden largamente el presupuesto proyectado. Están aprobados, pero no lo tienen asegurado. Además, los expedientes técnicos suelen costar 5% del costo total de la inversión. No les pueden dar más dinero que eso, si no pueden terminar ese documento”, sostiene.

El exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento también refiere que el sector Salud está ampliamente politizado. “Se piden hospitales todo el tiempo. Los ministros prometen proyectos sin tener el dinero asegurado”, agrega.

Según el Informe de Eficiencia en la inversión pública del Gobierno Nacional 2023, de Videnza, el Minsa tiene una sobrecarga de proyectos en 50%. Además, el ministerio suele demorar 3 años y 8 meses adicionales al tiempo previsto en entregar un establecimiento de salud.

La cartera del Pronis también incluye dos proyectos atrasados, es decir, cuyas fechas de culminación ya pasaron. Estos son el Mejoramiento y ampliación del Hospital de Apoyo Tomás Lafora y el Mejoramiento y ampliación Centro de Salud Enrique Montenegro. Estas obras registran avances totales de 3% y 1%, respectivamente.

El próximo año

Para 2025, Pronis debe culminar la ejecución de ocho proyectos. Si bien hay algunos que registran un buen porcentaje de avance total, lo que anticiparía que sean entregados a tiempo, otros parece que no tendrán la misma suerte (ver tabla).

En este grupo de riesgo está el Mejoramiento de los Servicios Hospitalarios de Trujillo, el proyecto de inversión más caro de la cartera del Pronis (costo total de S/ 1,455 millones), y que a la fecha registra un avance total de 0% y aún no devenga un sol de su PIM 2024.

Aparte está una de las obras icónicas del sector salud por su retraso: el Hospital Antonio Lorena (Cusco) , el segundo más caro, con S/ 1,345 millones. Esta obra inició ejecución en 2012 y a la fecha registra un avance total de 24%. Este año tiene asignados S/ 176 millones.

Comité

Para enfrentar los problemas de la ejecución de inversiones en su sector, el Minsa conformó el pasado 23 de febrero el “Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Salud”, a través del cual se buscará facilitar la coordinación entre los actores involucrados en la ejecución de los proyectos a su cargo.

Este grupo será liderado por el mismo ministro de Salud, César Vásquez, y otros funcionarios, incluido el director ejecutivo del Pronis. A espera de que se instale y se apruebe su reglamento operativo, Urquizo del CMP, considera que este equipo debería evaluar reorientar la asignación del PIM de cada obra.

“Con el presupuesto que tienen, deberían darle prioridad en su entrega a aquellos hospitales que son promesas desde hace años y así culminar primero los que están ya avanzados, antes de pensar en otros nuevos”, precisa el líder gremial.

Urquizo también cree que debería promoverse más el uso del mecanismo G2G, ya que garantiza la entrega en condiciones óptimas de la infraestructura. “Aparte está la falta de especialistas, pero no es el caso de Piura donde hay facultades de medicina”, agrega.

Juan José Cardenas, socio de Damma Legal Advisors experto en infraestructura, considera que podría optarse por usar el G2G para concluir hospitales a medio construir, pero debería emparejarse con una Asociación Público Privada (APP) para su operación.

“El problema no es presupuesto, es gestión y se repite todos los años. Salud debería dedicarse a operar hospitales, no a construirlos, porque no tienen esa experiencia”, afirma.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.