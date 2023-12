Así lo deja en claro María Elena Aguilar, su presidenta ejecutiva, a Gestión. La funcionaria, que lleva dos meses en el cargo, también indica cuál es la receta que viene diseñando para “sanar” al Seguro Social. Para que sea efectiva, buscarán al Congreso de la República.

-Revelada la realidad de sus finanzas por la OIT, ¿cuál es su estrategia para recomponer su equilibrio financiero en 2024?

No fue una sorpresa porque sabíamos que teníamos problemas, pero no que eran de tal magnitud ni que el deterioro financiero era a partir de este año. Si no tomamos medidas correctivas, vamos a empezar a consumir nuestra reserva técnica . Lo primero que haremos es socializar el informe de OIT para que nuestros asegurados conozcan la situación. También queremos manifestarle al Congreso de la República que algunas leyes no se pueden seguir dando. Hay que revertirlas.

-¿Qué pasará con Essalud en caso no se consiga frenar el deterioro advertido?

La OIT es clara, nuestra situación financiera no significa que nos van a liquidar y cerrar. El desgaste será en la calidad y oportunidad de atención. Si ahora hay demoras de 2 meses para conseguir una cita , podrían volverse 10 o 1 año. Ese es el problema que se nos viene.

-Mencionó al Congreso, ¿cuáles son esas normas aprobadas que hoy han disminuido los aportes a Essalud? ¿Cuánto dejan de percibir al año?

Son varias, pero hay dos principales. La misma OIT resalta la exoneración de los aportes por las gratificaciones y aguinaldos. Antes el 9% estaba afecto, pero ya no desde el 2010. Hoy ya llegó a un límite preocupante. Otra involucra a los trabajadores CAS, que tampoco cotizan sobre sus haberes, sino sobre la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Ambas normas significan S/ 2,366 millones anuales que Essalud deja de percibir.

-Sobre estos riesgos legislativos de los que habla, ¿ya tuvo la oportunidad de conversar con el Congreso y el Gobierno?

Hemos intentado convocarlos, pero la coyuntura no lo permitió. Estamos elaborando un documento sobre las alertas de la OIT, seguiremos buscando el espacio adecuado para exponérselos.

-Sobre la deuda que tiene el Estado con Essalud ¿de qué está compuesto ese pasivo?

La deuda total es de S/ 5,324 millones. El 60%, unos S/ 3,214 millones, corresponden al sector privado. Del lado público la deuda se concentra en gobiernos subnacionales. Muchas veces no pagan, teniendo el dinero y eso se revierte al Tesoro Público. Es inaudito.

-¿Trabajan algo para recuperar ese dinero?

Hay proyectos de ley que lo plantean, pero ameritan conversaciones con el Parlamento. Hemos conversado, por ejemplo, con el gobernador de Lambayeque que nos propuso pagar por adelantado como ocurre con el Sistema Integrado de Salud (SIS). Nos ayudaría bastante para la gestión de infraestructura, aunque desconozco si el marco legal se lo permitiría.

-¿Es otro punto que podrían analizar con el Congreso?

En caso no tengan la potestad, sí. Son alrededor de S/ 5 millones mensuales que pagan (los gobiernos subnacionales). Son S/ 60 millones anuales que nos ayudarían a cubrir nuestra brecha de infraestructura. Necesitamos más convenios, con los recursos actuales no podremos.

-¿Qué inversiones de ese tipo contemplan para el próximo año?

Tenemos cinco proyectos por un poco más de S/ 975.7 millones que se terminarán en 2024. En ese grupo están dos hospitales III-1 en Cajamarca y Puno, dos centros renales en Arequipa y Santa Anita; y un centro oncológico en La Libertad. Con esos proyectos buscamos favorecer a 2 millones de asegurados a nivel nacional.

-¿Hay oportunidades para hacer hospitales que sean de tipo “bata blanca” en el próximo y siguientes años como son los complejos hospitalarios Alberto Barton en el Callao y Guillermo Kaelin en Villa María del Triunfo?

Sí, será parte de nuestros ejes de gestión realizar ese tipo de acciones. Hace 10 años se satanizaba la figura porque decían que la institución pagaría sobreprecios por servicios. La experiencia ha demostrado lo contrario. Un paciente no puede esperar 2 años, por ejemplo, para una operación de próstata. Una intervención de un adenoma (tumor no canceroso) podría convertirse en cáncer. Eso significa mayor costo para la institución y deterioro de la salud del paciente.

-¿A cuánto asciende la brecha de recursos humanos en Essalud?

Tenemos 57,335 trabajadores, entre asistenciales y administrativos, en todo el país. A nivel asistencial hoy tenemos una brecha de personal que llega a 24,244. Ocho redes concentran el 65% de la brecha entre las que están el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martin y el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

-¿Qué acciones específicas tienen para acortar ese margen?

Vamos a incrementar la oferta de personal mediante la Jornada Laboral Extraordinaria y estamos incorporando un grupo importante de trabajadores CAS regular. El Consejo Nacional de Residentado Médico (Conareme) debe ampliar sus vacantes para especialistas identificando necesidades focalizadas por región. Cada departamento tiene un perfil epidemiológico diferente.

-Ya que acudirán al Congreso, ¿no discutirán propuestas para esta brecha también?

Estamos a favor de una ley de doble percepción. La necesidad de personal es tal que necesitamos médicos en la mañana en Essalud, en la tarde en el Ministerio de Salud (Minsa) y viceversa. Nos ayudaría a cubrir parte de la brecha. Implica modificar el artículo N° 40 de la Constitución. Antes fue observada por Servir, hay que superar esa valla, sería un importante aporte del Congreso.

El Niño: Essalud no tenía un plan integral

Consultada sobre la preparación del Seguro Social para sostener sus servicios durante el fenómeno de El Niño (FEN), Aguilar reveló que cuando inició su gestión no encontró una estrategia específica para enfrentarlo.

“No había un plan concreto. Solo uno para lluvias con un presupuesto de S/ 17 millones para acciones concretar en Piura o Lambayeque, pero el FEN no es solo eso”, señaló.

Aguilar asegura que ahora ya cuentan con uno y han destinado S/ 47 millones más para adquirir medicamentos que aumentan su demanda durante el FEN. “Crece la incidencia de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dengue. Se necesitan sueros, electrolitos, antibióticos y antiflamatorios. Repelentes igual”, refirió.

En total se priorizado la adquisición de 363 ítems, divididos en 132 productos farmacéuticos, 178 dispositivos médicos y 53 reactivos de laboratorio. Según la presidenta ejecutiva estarán ingresando al Seguro Social en las primeras semanas de enero.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.