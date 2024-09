Se trata de la Via de Evitamiento Chancay-Chancayllo, que, como dice su nombre, busca evitar que el tránsito de carga pesada que generará el megapuerto pase por las zonas urbanas del distrito de Chancay y Chancayllo.

Para ello el MTC propone realizar una autopista de 18 kilómetros, con tres intercambios viales y nueve pasos a desnivel. El titular del sector, Raúl Pérez Reyes, dijo la semana pasada en el Congreso la propuesta está por terminar su perfil.

¿Trazo perjudicial?

Juan Álvarez, alcalde de Chancay, explicó a Gestión que la localidad se opone al diseño del MTC porque plantea que la autopista vaya al borde de la costa del distrito.

“Lo quieren hacer al borde de la playa. Eso lo vemos como un atropello porque a futuro nos puede perjudicar porque allí podría generarse un centro turístico”, sostuvo.

Según Álvarez, el MTC ha dispuesto este trazo sin consultarle su opinión a la alcaldía de Chancay. “Les he pedido una reunión, pero no responden. Aquí se está proponiendo una gran marcha si no nos escuchan”, advirtió.

Esta idea no es una ocurrencia del alcalde de Chancay. El último lunes se presentó en la Comisión de Transportes del Congreso, Gustavo Díaz, jefe del equipo de Plan de Desarrollo Urbano (PDU) en Chancay del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), quien respaldó la postura de la localidad de Chancay para cambiar el trazo.

Allí, Díaz señaló que una ventaja competitiva de Chancay es su costa, pero que de momento solo entre el 5% y 10% ha sido aprovechada. El PDU, indicó, busca cambiar esta situación a favor del distrito, fomentando un desarrollo similar al que se da en el sur chico de Lima con sus playas.

“Buscamos que Chancay, gracias a todo lo que crecerá con la industria y el comercio, se le vea no solo como una ciudad puerto. Si no también bajo otros conceptos de desarrollo como ciudad jardín, balneario, malecón, incluso recreación nocturna”, explicó.

El PDU, como ya contó Gestión en varias oportunidades, es clave para definir todas las oportunidades de negocio por zonas en Chancay. El MVCS ya cuenta con un diagnóstico al respecto y, a la fecha, está próximo a socializar su contenido.

Hay una salida

En el marco de su PDU avanzado, Diaz explicó que el MVCS tiene una propuesta alternativa para la Vía de Evitamiento Chancay-Chancayllo, que si bien traería un ligero costo mayor al trazo del MTC, sería mejor para los intereses del distrito.

Esta variante busca que la autopista vaya por detrás del Cerro Pampa Libre, donde el MVCS estima será una de las zonas menos sujetas, con el puerto en marcha, al desarrollo urbano.

“Esto, en el tramo del proyecto, traería solo 5% más (de costo) que la propuesta que el MTC trabaja”, aseguró en el Congreso. Diaz aseguró que otra “ventaja” de su alternativa es que se evitaría la costa, una zona donde también hay problemas de derrumbes por los acantilados.

En la comisión congresal también estuvo Gonzalo Ríos Polastri, gerente general adjunto de Cosco Shipping, quien aclaró que la vía de Evitamiento Chancay-Chancayllo se puede dividir en dos partes.

Según Ríos, mientras se busca una solución aceptada por el MTC, MVCS y la localidad de Chancay, se podría avanzar con una parte del tramo. El ejecutivo remarcó la necesidad de tomar esta posibilidad por la próxima inauguración del puerto, pactada para noviembre.

Gráfico del MTC donde se puede observar el trazo para la Vía de Evitamiento Chancay-Chancayllo (en verde).

“La vía pasa por terrenos del parque industria de Chancay (Chancay Park). Hay un derecho de uso de vía que se está gestionando con la empresa para hacer esa parte del evitamiento. La segunda parte, que aborda la carretera de Chancay a Huaral, es donde está la divergencia entre el MVCS y MTC”, explicó.

Por eso Ríos indicó ante la Comisión de Transportes que Cosco está dispuesto a que se avance con la construcción de la vía de Evitamiento por Chancay Park, mientras se resuelve el inconveniente mayor para completar los 18 km de vía.

“¿Qué se puede hacer para ir avanzando? Yo diría que el lado que involucra pasar por Chancay Park. Allí no hay impedimentos. La otra parte, que definan los proyectistas para tener una mejor utilización de las vías”, dijo ante el Legislativo.

Ante esta problemática y que, como dice Álvarez el MTC no responde su solicitud de reunión, Marleny Portero, presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, adelantó que buscarán instalar una mesa de trabajo para resolver el asunto.

La respuesta del MTC

Al respecto, el MTC indicó a Gestión que sus especialistas sí se han reunido en varias oportunidades con el alcalde de Chancay. “Sin perjuicio de ello, el ministro mantiene abiertos los canales de comunicación para coordinar y llevar a cabo la reunión solicitada”, agregaron.

Sobre su trazo, aseguraron que la razón de que esté cerca a la costa responde a que “son actualmente zonas de uso agrícola y sin asentamientos urbanos ni lotizaciones, lo cual genera menor cantidad de afectados”.

A pesar de esta postura, el MTC recordó que el proyecto está hoy en etapa de preinversión, por lo que aún está en evaluación. En ese sentido, indicaron que el trazo propuesto por el MVCS en el marco del PDU está actualmente siendo revisado a nivel del Poder Ejecutivo.

