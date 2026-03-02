Trabajadores de confianza. (Foto: Difusión)
Trabajadores de confianza. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

En el mercado laboral peruano, la figura del trabajador de confianza sigue generando debate por su particular situación frente a los derechos laborales y la estabilidad en el empleo. Aunque forman parte del régimen laboral común, su permanencia en el puesto está estrechamente vinculada a la confianza que deposita en ellos el empleador.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalización digital: ¿Amenaza para los trabajadores no controlados? Esto dice Sunafil
Devolución de impuestos a trabajadores: ¿Desde cuándo se podrá presentar solicitud a la Sunat?
¿Empresas pueden prohibir a trabajadores tener una relación sentimental? Esto resolvió el TC
Empresas pagaron más de S/3.6 millones a sus trabajadores por incumplimientos laborales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.