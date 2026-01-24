La iniciativa legislativa señala que para ser beneficiario de la licencia, el trabajador debe cumplir únicamente dos requisitos: presentar la certificación médica en donde conste el diagnóstico de cáncer, expedido por un establecimiento público de salud. Y contar con un vínculo laboral superior a tres meses anteriores al diagnóstico de cáncer.

“La licencia obtenida por el trabajador con diagnóstico de cáncer tiene carácter irrenunciable”, agrega el texto del dictamen.

Asimismo, el proyecto de ley advierte que “el acceso o uso indebido de la licencia constituye falta disciplinaria grave que afecta las obligaciones de trabajo y el quebrantamiento de la buena fe laboral”.

Los regímenes laborales en el Estado

La iniciativa legislativa detalla que su aplicación será para los regímenes laborales del Estado establecidos por el Decreto Legislativo 276, ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público; por la Ley 30057, ley del servicio civil; por el Decreto Legislativo 1057, régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Además, se aplicará a las entidades públicas bajo el régimen laboral del sector privado, Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

El dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo será agendado en el Pleno del Congreso, para una nueva votación, cuando se reinicie la legislatura parlamentaria en marzo. De ser nuevamente aprobada, la autógrafa de ley sería enviada al Ejecutivo para su promulgación u observación.

Impacto de dar licencia remunerada por un año a diagnosticados con cáncer

Al respecto, el abogado laboralista y socio del Estudio Muñiz, César Puntriano, refirió que en caso de requerir un tratamiento, los trabajadores actualmente ya pueden acceder a un descanso médico, el cual es cubierto por EsSalud, hasta por 11 meses y 10 días.

Agregó que la licencia remunerada podría aplicarse para quienes se encuentren en un estadio avanzado del cáncer, pero no para todos los casos. “Un diagnóstico de cáncer no supone enfermedad terminal automáticamente”, anotó.

Asimismo, aprobar una medida generalizada, tal como lo propone el dictamen, disminuiría las plazas operativas en las entidades públicas, reduciendo su productividad o calidad de servicios prestados al público, indicó.

Otro riesgo es generar un “costo oculto” para el Estado, pues las entidades buscarían cubrir las plazas contratando a más personal. “Si bien es loable buscar una ayuda a las personas diagnosticadas con cáncer, siempre hay que evaluar el impacto económico de la medida. Pero tal como está redactado el dictamen, la medida es populista, y en un año electoral”, subrayó Puntriano.