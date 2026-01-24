“La licencia obtenida por el trabajador con diagnóstico de cáncer tiene carácter irrenunciable”, subraya el texto del dictamen (foto: iStock).
“La licencia obtenida por el trabajador con diagnóstico de cáncer tiene carácter irrenunciable”, subraya el texto del dictamen (foto: iStock).
Únete a nuestro canal
Newsletter Legal
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La Comisión de Trabajo del Congreso de la República, en sesión realizada el viernes 23 de enero del 2026, aprobó un dictamen el cual establece el otorgamiento de un año de licencia remunerada a los trabajadores del sector público diagnosticados con cáncer.

TE PUEDE INTERESAR

Coordinar o hacer “pequeños trabajos” durante licencia laboral infringe la ley
¿Los bomberos voluntarios tienen derecho a una licencia laboral por atender emergencias?
Cáncer de mama: ¿Cómo solicitar la licencia laboral para un chequeo preventivo?
Ejecutivo faculta retiro del 100% de CTS por diagnóstico de enfermedad terminal o cáncer
Advierten que falta de tomógrafos impide detección temprana de cáncer de mama en regiones
Cáncer y empleo: ¿qué nuevas obligaciones legales deben cumplir las empresas en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.