El déficit de tomógrafos en las regiones del país constituye una de las principales barreras para la detección temprana del cáncer de mama triple negativo (TNBC), el subtipo más agresivo y de peor pronóstico entre las mujeres peruanas.

Así lo advirtió la directora de la Asociación de pacientes ESPERANTRA, Karla Ruiz de Castilla, tras comentar los resultados del informe “Reducir la brecha de equidad: Atención oncológica para la mujer en Perú”, elaborado por The Economist Impact.

Según dijo, dicho documento revela una profunda desigualdad en el acceso a equipos de diagnóstico por imágenes, sobre todo, al interior del país.

De acuerdo con datos citados por el estudio, el Perú cuenta apenas con 11,7 tomógrafos computarizados (TC) y 3,5 resonadores magnéticos (IRM) por cada 10,000 habitantes. Estos equipos, esenciales para detectar tumores y determinar su extensión, están concentrados principalmente en Lima y otras grandes ciudades.

El informe también revela que, en regiones andinas y amazónicas, muchos hospitales carecen de tomógrafos operativos o los tienen con uso restringido, lo que retrasa la confirmación diagnóstica y el seguimiento de las pacientes oncológicas. Además, se advierte que en varias comunidades las mujeres deben viajar más de 8 horas para llegar a un establecimiento con servicios oncológicos.

“La falta de equipos adecuados impide identificar el cáncer de mama triple negativo en fases iniciales, cuando los tratamientos disponibles actualmente pueden ofrecer mejores resultados y mayores tasas de supervivencia”, indicó Ruiz de Castilla.

ENFERMEDAD Y TRATAMIENTOS

El cáncer de mama triple negativo representa aproximadamente el 21 % de los casos de cáncer de mama en el país. Afecta sobre todo a mujeres jóvenes, muchas de ellas en plena edad productiva y se caracteriza por su rápida progresión y por no responder a terapias hormonales.

En ese sentido, Ruiz de Castilla señaló que existen tratamientos innovadores capaces de mejorar la supervivencia y reducir la probabilidad de recaída, siempre que el diagnóstico se realice de manera oportuna.

Precisó que, en setiembre pasado, la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) aprobó el uso de un esquema terapéutico innovador más efectivo para pacientes con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano.

“Este es un gran avance, una gran oportunidad para mejorar la supervivencia de las pacientes, pero su impacto dependerá de la capacidad del sistema de salud para diagnosticar de forma oportuna. Sin acceso a tomógrafos y otros equipos de diagnóstico por imágenes, muchas mujeres seguirán recibiendo su diagnóstico en fases avanzadas”, apuntó.

