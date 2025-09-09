Advierten que más del 50% de casos de cáncer de mama en el país se detecta tardíamente.

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres peruanas, al afectar a una de cada cinco pacientes oncológicas. Según Globocan, solo en 2022 se registraron 7,797 casos y 1,951 muertes por esta enfermedad. Esto significa que, en promedio, más de cinco mujeres mueren cada día en el país a causa de esta enfermedad.

De todos los subtipos, el cáncer de mama triple negativo (TNBC) es el subtipo más agresivo. Así lo advirtió la fundadora de la ONG Con L de Leucemia, Indyra Oropeza, tras precisar que este subtipo es responsable de aproximadamente 1 de cada 10 muertes por cáncer en la población femenina del país.

Además, dijo que afecta principalmente a mujeres menores de 50 años, en mayor medida de la Amazonía peruana.

LEA TAMBIÉN: INEN publica documento para tratar cáncer de mama triple negativo

EL 50% DE CASOS SE DETECTAN TARDÍAMENTE

Oropeza recordó que un reciente estudio de The Economist determinó que el 31% de los casos en la selva corresponde a este tipo de cáncer, mientras que en la sierra es el 14%.

Dicho estudio también mencionó que más del 50% de los casos de cáncer de mama se detectan tardíamente, lo que implica tratamientos más costosos, menor tiempo de vida y peores desenlaces clínicos.

En ese sentido, recomendó realizar los exámenes a tiempo para detectar la enfermedad en etapa inicial. Esto, con la finalidad de que los tratamientos contra el cáncer de mama triple negativo tengan mayor efectividad.

“Un diagnóstico oportuno permite que las terapias innovadoras mejoren los resultados, aumenten las posibilidades de sobrevida y se eviten intervenciones más agresivas”, apuntó.

“La prevención es fundamental, pero cuando el cáncer ya se ha manifestado, el acceso a un tratamiento adecuado y oportuno se vuelve urgente. No basta con detectar la enfermedad: es indispensable contar con medicamentos, equipos y personal capacitado que permitan enfrentarla de manera efectiva desde el primer momento, especialmente en subtipos agresivos como el cáncer de mama triple negativo, que puede avanzar rápidamente”, añadió la experta.

LEA TAMBIÉN: Piden a INEN que publique documento para tratar subtipo de cáncer que aqueja a mujeres

LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES DE LA SELVA

En otro momento, Oropeza indicó que las pacientes de la selva no solo presentan una mayor probabilidad de desarrollar el cáncer triple negativo de mama, sino que también enfrentan serias dificultades para acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno.

“En la región amazónica aún no existen centros oncológicos especializados y muchas comunidades se encuentran a más de ocho horas del establecimiento de salud más cercano”, advirtió.

Frente a ello, remarcó que el sistema de salud cuenta con tratamientos innovadores para los estadios más avanzados de este tipo cáncer. Las pacientes, según dijo, pueden consultar con su médico sobre estos tratamientos para que puedan acceder a terapias avanzadas.

“Para el caso de las pacientes de la selva la opción es que acudan a las regiones de La Libertad, Arequipa, Junín o Lima, que son las que cuentan con estas innovaciones”, sostuvo.