Crean brasier inteligente que detecta el cáncer de mama: ¿Cuánto se invertirá y como impactará en el sector salud? Foto: Proyecto Mabis
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

En Arequipa se han iniciado una serie de proyectos que buscan impulsar el sector tecnológico y convertirse en un hub al sur del Perú. En línea con ello, la Universidad Católica San Pablo presentó hace unos días la carrera de IA y ciencia de datos, pero, ¿qué más vienen haciendo?

