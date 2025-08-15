La casa de estudios ha desarrollado, Mabis, un brasier inteligente diseñado para detectar anomalías en los senos mediante una tecnología de radar de campo cercano con 16 sensores electromagnéticos.

Su diagnóstico funciona como una primera alerta para evaluar la posible presencia de cáncer de mama, facilitando la detección temprana y aumentando las posibilidades de tratamiento oportuno.

Aunque la iniciativa comenzó en 2018, en la actualidad la tecnología aplicada ya ha demostrado su efectividad en pruebas clínicas.

Ebert San Román, líder del proyecto y docente e investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Católica San Pablo y con Alejandro Condori, CEO del spin off Zamenis de la misma casa de estudios, cuentan a Gestión los detalles.

Inversión en tecnología

Alejandro Condori precisó que el objetivo es llegar a los 7 millones de dólares en inversión, principalmente extranjera y privada, para financiar ensayos clínicos, logística, seguros y personal, así como para obtener certificaciones internacionales, lo que abriría los mercados globales.

“Llevar un ensayo clínico es bastante elevado. Desde el seguro al paciente, la prueba clínica, la logística y todo el pago al personal detrás que genera todo el conocimiento de un dispositivo es bastante”, dijo el especialista.

Asimismo, mencionó que actualmente cuentan con el apoyo de ProCiencia para la investigación y validación clínica, y han llamado la atención de Promperú para posibles inversiones.

Entre las principales entidades de financiamiento nacional se encuentra ProCiencia, ProInnovate, Fundación Romero, COICA, GICA y apoyo de Corfo, con becas y reconocimientos, sumando más de 1.5 millones de dólares.

Importancia en el sector salud

Condori remarcó que este proyecto es importante para el sector salud, debido a que ayuda a solucionar diferentes problemas que puede tener este rubro en el país. Pero, para ello, tanto los ingenieros tecnológicos como los doctores deben trabajar de la mano.

“Tiene que haber un entendimiento, porque no es resolver tanto el problema social, sino qué problema tienen los doctores o qué problema tiene hoy en día el estado actual para detectar las anomalías”, precisó.

El especialista indicó que detectaron una serie de dificultades, como por ejemplo que el mamógrafo no puede llegar a zonas rurales por la complejidad de trasladarlo, además, de que muchas de las pacientes no tienen el acceso económico para realizarse estas pruebas.

Precisó que, en las más de 300 pacientes en Arequipa, el sistema ha mostrado potencial. Detalló qué Mabis ha podido detectar el cáncer en etapas iniciales, lo que eleva la probabilidad de supervivencia al 90%, es decir, 9 de cada 10 pacientes, aunque esto varía según el tipo de cáncer.

El dispositivo es útil para pacientes desde los 18 años, superando la limitación del mamógrafo, recomendado desde los 40 años.

Por su parte, Ebert San Román precisó que el brasier inteligente no busca reemplazar los exámenes médicos especializados, si no que sirva como herramienta para detectar el cáncer en etapa temprana.

Además, mencionó que el proyecto busca democratizar el tamizaje del cáncer de mama en el Perú, especialmente en zonas rurales donde el acceso a mamógrafos y especialistas es limitado. “Es un proyecto demasiado esperanzador”.

“El objetivo es poner más pronto a las personas para que el tratamiento pueda seguir el curso normal de la enfermedad no por si acaso te digo que hasta la detección temprana hace que los insumos es decir en este caso los medicamentos que se utilicen sean mucho más baratos y la posibilidad de vida sea alta”, remarcó.

Mabis se encuentra en la etapa de validación clínica, con la misión de ampliar su impacto a nivel nacional e internacional.