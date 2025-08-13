Esta comedia mexicana de los años 70 no ha perdido vigencia y prueba de ello es que se encuentra en el Top 10 de las series más populares de Netflix en varios países de Latinoamérica. Parte de su renovada popularidad se debe a que en 2025 se estrenó una serie basada en la vida de su creador, desde sus inicios en el mundo del espectáculo hasta alcanzar la fama con la serie histórica.

Creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, la serie surgió como un sketch que formaba parte del programa “Chespirito”, transmitido por Canal 8 entre 1971 y 1973. Se convirtió en una serie independiente el 26 de febrero de 1973 y se emitió por el Canal 2 hasta el 7 de enero de 1980.

Por supuesto, se trata de “El Chavo”, también conocida como “El Chavo del 8”, y que contó con un elenco principal integrado por Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar.

En su momento, el éxito de “El Chavo del 8” fue tal que se transmitió en varios países de Hispanoamérica con altos índices de audiencia, además, el elenco realizó una gira internacional que abarcó varios países. Posteriormente se produjo una serie animada.

María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina y Roberto Gómez Bolaños como el Chavo en una escena de la serie mexicana "El Chavo del 8" (Foto: Televisa)

¿DE QUÉ TRATA “EL CHAVO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en esta inigualable sitcom mexicana, el Chavo es un niño ingenuo que vive todo tipo de aventuras con sus amigos y siempre tiene ganas de tortas de jamón.”

Cada uno de los episodios del “El Chavo” se centran en distintas dificultades y problemas que se presentan en la vecindad y que involucran a los vecinos y amigos del niño huérfano que suele esconderse en un barril de madera. Al tratarse de una sitcom, al final de cada capítulo se resuelve el inconveniente de manera cómica.

¿CÓMO VER “EL CHAVO”?

Las siete temporadas y los 290 episodios de “El Chavo” están disponibles en Netflix clasificadas por año, desde 1973 hasta 1980.

Por lo tanto, para ver la popular sitcom solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

La primera temporada de “El Chavo” también está disponible en Amazon Prime Video.

Édgar Vivar, Florinda Meza, Roberto Gómez Bolaños, Rubén Aguirre, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y Angelines Fernández en "Chavo del 8" (Foto: Televisa)

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CHAVO”

Roberto Gómez Bolaños como el Chavo

Carlos Villagrán como Quico

María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina/ Doña Nieves

Ramón Valdés como Don Ramón

Florinda Meza como Doña Florinda/ Popis

Rubén Aguirre como el Profesor Jirafales

Édgar Vivar como el Señor Barriga/ Ñoño

Angelines Fernández como Doña Clotilde

Raúl ‘Chato’ Padilla como Jaimito el Cartero

Horacio Gómez Bolaños como Godínez

Roberto Gómez Bolaños como El Chavo y Edgar Vivar como el Sr. Barriga en una escena de "El Chavo del 8" (Foto: Televisa)

