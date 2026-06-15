WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- ¿Quién ganará UFC Freedom 250? Analizamos el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje y compartimos nuestro pronóstico final.. FOTO DE UFC.COM
WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- ¿Quién ganará UFC Freedom 250? Analizamos el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje y compartimos nuestro pronóstico final.. FOTO DE UFC.COM
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Ilia Topuria aparece como favorito en la mayoría de pronósticos previos a UFC Freedom 250, pero Justin Gaethje ha construido gran parte de su carrera desafiando las previsiones. El estadounidense llega a la Casa Blanca con la experiencia de haber compartido el octágono con algunos de los mejores peleadores de su generación y con la confianza de saber que una sola mano puede cambiar cualquier combate.

¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?

Los resultados de UFC Freedom 250 se actualizarán en tiempo real durante el desarrollo del evento. Consulta esta cobertura para conocer al ganador de cada combate de la cartelera.

CATEGORÍA / DIVISIÓNPELEARESULTADO
Peso ligero (Título)Ilia Topuria vs. Justin Gaethje
Peso completo (Interino)Alex Pereira vs. Ciryl Gane
Peso galloSean O’Malley vs. Aiemann Zahabi
Peso ligeroMauricio Ruffy vs. Michael Chandler
Peso medioBo Nickal vs. Kyle Daukaus
Peso plumaDiego Lopes vs. Steve García

La clave para Gaethje pasa por convertir el combate en una pelea incómoda. Sus low kicks, presión constante y capacidad para absorber castigo podrían obligar a Topuria a disputar más minutos de los que acostumbra en sus últimas presentaciones. Si consigue llevar la pelea a los asaltos finales, el escenario podría equilibrarse considerablemente.

Sin embargo, Topuria ha demostrado una evolución notable en cada una de sus apariciones recientes. Su precisión, velocidad y lectura de los intercambios le otorgan una ventaja que pocos rivales han conseguido neutralizar. Mi pronóstico sigue favoreciendo al campeón, aunque espero una pelea más competitiva de lo que sugieren las apuestas y una victoria de Topuria por decisión unánime o nocaut tardío.

Cartelera de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

  • Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.
  • Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.
  • Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.
  • Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.
  • Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.
  • Diego Lopes vs. Steve García.
Paramount Plus EN VIVO y HBOX MAX EN DIRECTO: ¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por UFC Freedon 250 (Casa Blanca)?
Ilia Topuria y Justin Gaethje chocarán guantes en el octágono de la Casa Blanca por el cinturón de la división peso ligero del UFC Freedom 250. El combate se realizará este domingo 14 de junio (lunes 15 en España) en la Casa Blanca. Sigue los resultados de la cartelera EN VIVO y EN DIRECTO a través de UFC Fight Pass, Paramount Plus y HBO Max. (VIDEO DE HAPPY PUNCH EN X DE @HappyPunch / UFC.COM)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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