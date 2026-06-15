Ilia Topuria aparece como favorito en la mayoría de pronósticos previos a UFC Freedom 250, pero Justin Gaethje ha construido gran parte de su carrera desafiando las previsiones. El estadounidense llega a la Casa Blanca con la experiencia de haber compartido el octágono con algunos de los mejores peleadores de su generación y con la confianza de saber que una sola mano puede cambiar cualquier combate.

¿Quién ganó la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?

Los resultados de UFC Freedom 250 se actualizarán en tiempo real durante el desarrollo del evento. Consulta esta cobertura para conocer al ganador de cada combate de la cartelera.

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO Peso ligero (Título) Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Peso completo (Interino) Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Peso gallo Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi — Peso ligero Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler — Peso medio Bo Nickal vs. Kyle Daukaus — Peso pluma Diego Lopes vs. Steve García —

La clave para Gaethje pasa por convertir el combate en una pelea incómoda. Sus low kicks, presión constante y capacidad para absorber castigo podrían obligar a Topuria a disputar más minutos de los que acostumbra en sus últimas presentaciones. Si consigue llevar la pelea a los asaltos finales, el escenario podría equilibrarse considerablemente.

Sin embargo, Topuria ha demostrado una evolución notable en cada una de sus apariciones recientes. Su precisión, velocidad y lectura de los intercambios le otorgan una ventaja que pocos rivales han conseguido neutralizar. Mi pronóstico sigue favoreciendo al campeón, aunque espero una pelea más competitiva de lo que sugieren las apuestas y una victoria de Topuria por decisión unánime o nocaut tardío.

Cartelera de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.

Diego Lopes vs. Steve García.

Ilia Topuria y Justin Gaethje chocarán guantes en el octágono de la Casa Blanca por el cinturón de la división peso ligero del UFC Freedom 250. El combate se realizará este domingo 14 de junio (lunes 15 en España) en la Casa Blanca. Sigue los resultados de la cartelera EN VIVO y EN DIRECTO a través de UFC Fight Pass, Paramount Plus y HBO Max. (VIDEO DE HAPPY PUNCH EN X DE @HappyPunch / UFC.COM)