Detalles de programación para el partido Arabia Saudita vs. Uruguay en vivo hoy por el Mundial FIFA 2026. Conozca a qué hora juega y los canales de televisión online en EE.UU., España y Latinoamérica. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Detalles de programación para el partido Arabia Saudita vs. Uruguay en vivo hoy por el Mundial FIFA 2026. Conozca a qué hora juega y los canales de televisión online en EE.UU., España y Latinoamérica. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Uruguay enfrenta este lunes 15 de junio a Arabia Saudita en su estreno en el Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Revisa la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Arabia Saudita vs. Uruguay en vivo y en directo por diferentes plataformas, correspondiente por la fase de grupos del máximo torneo de selecciones.

El combinado charrúa parte como favorito sobre el papel gracias a una plantilla veterana y un medio campo consolidado que da equilibrio al equipo, en el que destaca su capitán Federico Valverde. La selección uruguaya culminó cuarto en las Eliminatorias CONMEBOL y ha sido consistente en presencias mundialistas. Con Marcelo Bielsa en el banquillo, Uruguay busca aprovechar su favoritismo para sumar una tercera estrella a su escudo.

Arabia Saudita, por su parte, afronta el partido con la expectativa de sorprender a su rival en lo que será su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo, mostrando caras distintas con goleadas estrepitosas en contra y victorias resonantes. Bajo las órdenes de Hervé Renard, los Halcones Verdes intentarán hacer historia y clasificar a la siguiente ronda del certamen.

¿A qué hora ver EN VIVO Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 en el mundo?

Para que no te pierdas el partido Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este lunes 15 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • México (CDMX): 4:00 pm
  • Costa Rica: 4:00 pm
  • El Salvador: 4:00 pm
  • Guatemala: 4:00 pm
  • Honduras: 4:00 pm
  • Nicaragua: 4:00 pm
  • Panamá: 5:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm
  • Puerto Rico: 6:00 pm
  • República Dominicana: 6:00 pm
  • Bolivia: 6:00 pm
  • Venezuela: 6:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 7:00 pm
  • Uruguay: 7:00 pm
  • Chile (Santiago): 7:00 pm
  • Paraguay: 7:00 pm
  • España: 0:00 am el día siguiente

¿Qué canal transmite EN VIVO Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026?

Este lunes 15 de junio se podrá ver el partido Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain
  • Alemania: Das Erste y MagentaTV
  • Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play
  • Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO y Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen e inter
  • Costa Rica: FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador y Tigo Sports El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS