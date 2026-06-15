Uruguay enfrenta este lunes 15 de junio a Arabia Saudita en su estreno en el Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Revisa la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Arabia Saudita vs. Uruguay en vivo y en directo por diferentes plataformas, correspondiente por la fase de grupos del máximo torneo de selecciones.
El combinado charrúa parte como favorito sobre el papel gracias a una plantilla veterana y un medio campo consolidado que da equilibrio al equipo, en el que destaca su capitán Federico Valverde. La selección uruguaya culminó cuarto en las Eliminatorias CONMEBOL y ha sido consistente en presencias mundialistas. Con Marcelo Bielsa en el banquillo, Uruguay busca aprovechar su favoritismo para sumar una tercera estrella a su escudo.
Arabia Saudita, por su parte, afronta el partido con la expectativa de sorprender a su rival en lo que será su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo, mostrando caras distintas con goleadas estrepitosas en contra y victorias resonantes. Bajo las órdenes de Hervé Renard, los Halcones Verdes intentarán hacer historia y clasificar a la siguiente ronda del certamen.
¿A qué hora ver EN VIVO Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 en el mundo?
Para que no te pierdas el partido Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este lunes 15 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- México (CDMX): 4:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 7:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- España: 0:00 am el día siguiente
¿Qué canal transmite EN VIVO Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026?
Este lunes 15 de junio se podrá ver el partido Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain
- Alemania: Das Erste y MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO y Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen e inter
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador y Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua