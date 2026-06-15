El Uruguay vs. Arabia Saudita es un partido imperdible este lunes 15 de junio. El encuentro, que corresponde a la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que se disputará en el Estadio de Miami, empezará a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.
¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Arabia Saudita vs. Uruguay en distintos países del mundo?
Este lunes 15 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Arabia Saudita vs. Uruguay por la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV
- Colombia: Win Sports, Win Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes