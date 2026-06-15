El Uruguay vs. Arabia Saudita es un partido imperdible este lunes 15 de junio. El encuentro, que corresponde a la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que se disputará en el Estadio de Miami, empezará a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.

El partido Arabia Saudita vs. Uruguay por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Arabia Saudita vs. Uruguay en distintos países del mundo?

Este lunes 15 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Arabia Saudita vs. Uruguay por la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV

Colombia: Win Sports, Win Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes