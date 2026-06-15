El octágono de la UFC se trasladará por primera vez en la historia al jardín sur de la Casa Blanca en Washington D.C. para celebrar el aniversario número 250 de los Estados Unidos. Este histórico evento dominical, denominado UFC Freedom 250, presenta la cartelera más ambiciosa de la compañía desde su edición 300 con implicaciones directas en múltiples divisiones. La velada promete captar la atención masiva de los aficionados al deporte de artes marciales mixtas (MMA) en toda la nación mediante combates de campeonato altamente competitivos en una jornada sin precedentes.

El enfrentamiento estelar de la noche definirá la unificación absoluta del campeonato de peso ligero entre el monarca indiscutido Ilia Topuria y el campeón interino Justin Gaethje. El peleador hispanoguaraní regresa a la acción tras su ascenso definitivo a las 155 libras en 2025, donde noqueó de forma fulminante a la leyenda brasileña Charles Oliveira. Con un récord invicto de 17 victorias y ninguna derrota, “El Matador” encadena triunfos consecutivos sobre figuras históricas de la talla de Alexander Volkanovski y Max Holloway. Su dominio técnico dentro de la jaula lo ratifica como uno de los mejores atletas libra por libra del planeta en la actualidad. Una victoria este fin de semana consolidará su trayectoria hacia el estatus de leyenda viviente de las MMA.

Por su parte, el veterano estadounidense Justin Gaethje buscará la máxima gloria de su carrera en lo que representa su última gran oportunidad por el cinturón indiscutido. “The Highlight”, de 37 años de edad, se ganó el derecho a esta unificación tras superar por decisión unánime al británico Paddy Pimblett a principios de este año. Afianzado como un pilar de la división desde su debut en el verano de 2017, el peleador local acumula múltiples bonos por desempeño gracias a su estilo de combate agresivo. Gaethje ha reconocido públicamente que se encuentra en la etapa final de su ciclo profesional y que este cetro absoluto es el único logro que le ha sido esquivo. El peleador de la Costa Oeste intentará capitalizar la ventaja de competir ante su público para sellar su boleto al Salón de la Fama.

En el aspecto técnico, el choque ofrece un contraste de estilos fascinante que mantiene en vilo a los analistas deportivos de la Costa Este de los Estados Unidos. Topuria destaca por un golpeo fluido y altamente preciso, complementado por un nivel de jiu-jitsu de cinturón negro capaz de finalizar peleas en el suelo rápidamente. Gaethje, aunque ha refinado su parado defensivo, mantiene su esencia de fajador implacable basada en devastadoras patadas bajas destinadas a mermar la movilidad del rival. La gran interrogante de la noche radica en el apartado de la lucha olímpica, una herramienta que el norteamericano rara vez utiliza pero que podría ser crucial para neutralizar el agarre de su oponente. El control de la distancia y la resistencia física en los asaltos de campeonato dictarán el resultado definitivo de este esperado combate.

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje este sábado 14 de junio por la cartelera estelar del UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IMÁGENES DE UFC.COM PARA MAG DE EL COMERCIO

¿Quién ganó la pelea del UFC Freedom 250: Chimaev vs. Strickland?

Aquí te dejaré con el resultado final de la pelea de Ilia Topuria (c) vs. Sean Strickland, en lo que será la unificación del título del cinturón de peso ligero en este UFC Freedom 250. Esta pelea promete y aquí te dejo con el resultado.

PESO / CATEGORÍA PELEAS DEL UFC Freedom 250 RESULTADOS Título peso ligero Ilia Topuria vs. Justin Gaethje -- Título peso pesado interino Alex Pereira vs. Ciryl Gaine -- Peso gallo Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi -- Peso pesado Josh Hokit vs. Derrick Lewis -- Peso ligero Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler -- Peso medio Bo Nickal vs. Kyle Daukaus -- Peso pluma Diego Lopes vs. Steve Garcia --

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- ¿Quién ganó la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje? Consulta el resultado, ganador, resumen, nocaut y cómo terminó el combate estelar de UFC Freedom 250. FOTO DE UFC.COM

Antesala del UFC Freedom 250

Cartelera estelar del UFC Freedom 250

Ilia Topuria (17-0-0) vs. Justin Gaethje (27-5-0) – pelea estelar, unificación del título de peso ligero

Alex Pereira (13-3-0) vs. Ciryl Gaine (13-2-0, 1NC) — pelea co-estelar, título interino de peso pesado

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi – pelea de peso gallo

Josh Hokit vs. Derrick Lewis – pelea de peso pesado

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler – pelea de peso ligero

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus – pelea de peso medio

Diego Lopes vs. Steve Garcia – pelea de peso pluma

Récord de Ilia Topuria en la UFC

Récord profesional: 15 victorias – 0 derrotas – 0 empates

15 victorias – 0 derrotas – 0 empates Victorias totales: 17

17 Derrotas: 0

0 Empates: 0

0 Victorias por nocaut (KO/TKO): 7

7 Victorias por sumisión: 8

8 Victorias por decisión: 2

Récord de Justin Gaethje en la UFC

Récord profesional: 27 victorias – 5 derrotas – 0 empates

27 victorias – 5 derrotas – 0 empates Victorias totales: 27

27 Derrotas: 5

5 Empates: 0

0 Victorias por nocaut (KO/TKO): 20

20 Victorias por sumisión: 2

2 Victorias por decisión: 6