El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, anunció la inversión superior a S/ 2,800 millones para transformar la infraestructura hospitalaria, ampliar la capacidad de atención y modernizar los servicios de salud en todo el país.

“Estamos en camino a la construcción y ampliación de nueve modernos hospitales, la adquisición de equipos médicos de última generación, como tomógrafos, angiógrafos, mamógrafos, entre otros, así como la compra de 99 ambulancias totalmente equipadas”, detalló el titular de la institución como parte del plan de inversión.

Acho Mego destacó que estos avances responden a la modernización institucional basada en el fortalecimiento de la atención primaria, la estimulación de la sostenibilidad financiera, la reactivación a los incentivos por producción y la transformación digital, pilares de su gestión.

De esta forma, reafirmó el compromiso de impulsar el cierre de brechas en infraestructura y equipamiento, así como transformar el modelo de atención en beneficio de más de 12.5 millones de asegurados en todo el país.

Hacia la modernización institucional

El presidente ejecutivo de EsSalud resaltó el destrabe de la Torre Trecca gracias a un convenio con ProInversión, lo que permitirá su pronta puesta en funcionamiento tras más de 50 años de paralización.

Además, destacó la firma de la adenda con Salog para la ampliación del almacén de medicamentos.

Asimismo, se informó sobre la incorporación de nuevos equipos médicos en diversas regiones, como un consultorio de emergencia quirúrgica en Madre de Dios, equipamiento para fortalecer la atención en salud renal y cardiológica en Tacna, y mejoras en la capacidad resolutiva de hospitales en Lima y provincias.