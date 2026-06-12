Luego de un verano negativo para el sector pesquero, la producción habría continuado afectada en el inicio del segundo ante una mayor intensidad del Fenómeno de El Niño, que estaría pasando de débil a moderado, advirtió el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante una reciente presentación del programa monetario, Adrian Armas, Gerente Central de Estudios Económicos del BCRP, indicó que los datos a abril muestran que los efectos climáticos han generado una disminución en la producción debido a las restricciones en la extracción de recursos marinos.

“Se viene observando los efectos del Niño con caídas a la producción de pesca por la necesidad de no autorizar las extracciones de anchoveta”, comentó a Gestión.

Como se recuerda, aunque la primera temporada de pesca de anchoveta se inició el pasado 9 de abril, a fines de ese mismo mes el Ministerio de la Producción (Produce) anunció la suspensión de las actividades extractivas tras detectarse una alta presencia de ejemplares juveniles y condiciones ambientales desfavorables. Esta suspensión se terminó ampliando por tercera vez este 11 de junio.

Ante esta situación con la mayor intensidad del FEN, el impacto podría ser mayor al que se esperaba a inicios de año, por lo que el BCRP indicó que se está incluyendo dicho factor en sus próximas proyecciones de crecimiento que se presentará el siguiente viernes en el reporte de inflación con el presidente del BCRP, Julio Velarde.

A pesar de las caídas registradas en la producción de pesca, el BCRP sostiene que otros motores de la economía peruana mantienen un buen ritmo, destacando que indicadores como el consumo de cemento y la importación de maquinaria están creciendo a tasas de dos dígitos, lo que evidencia un “fuerte crecimiento de la demanda interna y del PBI no primario”.

En detalle, se observa que el consumo interno de cemento creció 11.3% entre abril y mayo, mientras que la importación de bienes de consumo duradero avanzó en 38.1% y las importaciones de bienes de capital creció en 24.6% en ese mismo periodo.