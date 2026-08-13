La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi autorizó, con condiciones, la operación de concentración empresarial mediante la cual Abra Group Limited (Abra), al que pertenecen las aerolíneas del Grupo Avianca, adquirirá el control de Sky Airline (Sky).

La autorización está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones debido a que la transacción incluía cláusulas que podían restringir la competencia, señala el organismo.

En marzo dle 2026, la Comisión inició la segunda fase de evaluación de la operación, con la finalidad de profundizar el análisis de sus posibles efectos sobre la competencia en las rutas Lima-Miami y Cusco-Miami.

Durante esta etapa, recopiló información adicional y evaluó diversos elementos, como el cambio estructural, la dinámica competitiva de estos mercados, la cercanía competitiva entre las aerolíneas y las condiciones para el ingreso y expansión de competidores.

Como resultado de esta evaluación, la Comisión descartó que la operación pueda generar una restricción significativa de la competencia en dichas rutas. Sin embargo, se pronunció respecto de las cláusulas de no competencia (non-compete) y no captación de trabajadores (non-solicitation) incluidas en la transacción debido a que podían restringir la competencia más allá de lo necesario para concretar la operación.

SKY Airline

Por ello, como condición para autorizarla, se dispuso que estas cláusulas sean limitadas en su duración y alcance, de manera que puedan ser consideradas restricciones accesorias a la operación.

Abra deberá acreditar que estas modificaciones hayan sido incorporadas en la versión definitiva de los documentos de la transacción. Estas condiciones recogen los compromisos presentados por Abra y aceptados por la Comisión, indica el Indecopi.

Esta es la sexta operación de concentración empresarial que el Indecopi aprueba con condiciones en segunda fase, desde la entrada en vigencia, en junio de 2021, del régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial. La versión pública de la Resolución 203-2026/CLC-INDECOPI será difundida en la página web institucional, conforme a la normativa aplicable.