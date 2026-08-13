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Redacción Gestión
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luego de haberse dejado sin efecto las órdenes de captura y de prisión preventiva contra el fundador del partido Perú Libre.

los motivos por los cuales no se halló a Cerrón en los casi tres años que estuvo prófugo de la justicia.

“Ha habido varios gobiernos y serán esos gobiernos, durante estos tres años, los que tendrán que responder”, respondió en declaraciones a la prensa.

Por otro lado,

“Hubiese sido bueno que el señor Cerrón enfrente la justicia dando la cara, que es lo que siempre yo he hecho”, apuntó.

Como se recuerda,

El también excandidato presidencial estuvo presente en una actividad partidaria junto a su hermano, el exparlamentario Waldemar Cerrón, y otros militantes de la organización política. El fundador de Perú Libre aseguró, ante la prensa, que en su tiempo en la clandestinidad no dejó el país.

Supervisión de trabajos ante el Fenómeno de El Niño

como parte de las acciones preventivas ante el Fenómeno de El Niño.

“Mi obligación es escuchar y resolver los problemas, por eso estamos acá y el fenómeno (de El Niño) será muy fuerte, saludo de las autoridades regionales y locales han estado avanzando, pero fue muy poco porque no hubo respaldo de los gobiernos anteriores”, indicó.

La mandataria precisó que a cada región que van se convocan a las autoridades regionales y locales “sin mirar el color político” para prevenir en conjunto la emergencia pronosticada en el país.

Además, señaló que el ministro de Salud, Luis Dyer, se encuentra en Tumbes para supervisar la campaña de vacunación contra el dengue, así como para visitar los hospitales y centros de salud para conocer sus necesidades.

Asimismo, adelantó que el Ministerio de Defensa dispuso el envío de un hospital de campaña para que sea ubicado en esta región, siendo su ubicación decidida junto con el Ministerio de Salud.

De igual modo, precisó que los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de la Producción también están en la zona norte del país para constatar los trabajos de preparación ante el fenómeno de El Niño.

La presidenta se dirigió hacia la región Tumbes para supervisar los trabajos de limpieza y descolmatación, como parte de las acciones preventivas ante el Fenómeno de El Niño. Foto: El Peruano
La presidenta se dirigió hacia la región Tumbes para supervisar los trabajos de limpieza y descolmatación, como parte de las acciones preventivas ante el Fenómeno de El Niño. Foto: El Peruano

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