Estudio se presentará este 20 de agosto. (FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC)
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Redacción Gestión
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Por segundo año consecutivo, la consultora de investigación de mercado Clientes Anónimos presentará los , estudio sectorial que analiza el proceso de compra en tiendas físicas de Lima Metropolitana. El encuentro tendrá lugar este 20 de agosto en el hotel Pullman Lima Miraflores, reuniendo a ejecutivos del sector, así como a representantes de las marcas destacadas en sus respectivas categorías.

En esta oportunidad, la medición abarca a 385 visitas a 45 marcas, distribuidas en 10 categorías y 36 centros comerciales. De este modo, el Barómetro de Retail busca aportar información objetiva sobre lo que ocurre en el punto de venta y complementar las metodologías tradicionales de investigación de mercado y gestión de la experiencia del cliente, manifestó Francisco Villalobos, CEO de Clientes Anónimos.

“Muchas organizaciones aún toman decisiones basadas principalmente en la intuición o en lo que los consumidores declaran. El Barómetro complementa esas fuentes con evidencia objetiva sobre lo que realmente ocurre en el punto de venta, desde que el cliente ingresa hasta que finaliza su visita. Estos resultados permitirán identificar brechas concretas y orientar acciones que fortalezcan la experiencia del cliente y el desempeño comercial del retail peruano”, sostuvo Villalobos.

Una muestra de 36 centros comerciales serán parte del análisis. (Foto: ANDINA)
Una muestra de 36 centros comerciales serán parte del análisis. (Foto: ANDINA)

Distinción por categorías

El diferencial de este estudio consiste en el uso de evaluadores anónimos que simulan ser clientes reales, sin que las marcas ni los vendedores conozcan que están siendo evaluados.

Dicho análisis tuvo como fuente de información a hombres y mujeres de entre 25 y 40 años, consumidores frecuentes de centros comerciales. Durante las visitas, los evaluadores aplicaron 14 criterios vinculados con las principales etapas de la atención y la venta. Para reducir los sesgos de interpretación, los criterios fueron valorados mediante una escala de Sí o No.

De esta manera, el Mystery Shopping permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la atención al cliente. Tras la presentación, se reconocerá a las marcas que obtuvieron los mejores resultados en cada una de las categorías evaluadas: Moda y accesorios; Calzado; Supermercados y consumo masivo; Tecnología y electrodomésticos; Telecomunicaciones; Tiendas por departamento; Belleza y perfumería; Mascotas; Entretenimiento; y Hogar y decoración.

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