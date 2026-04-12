“Seguiremos apostando por el país”. Así lo afirmó el gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), José Antonio Contreras, en diálogo con Gestión y en el marco de las Elecciones generales 2026 en el país.

El ejecutivo informó que el sector retail cerró el 2025 con un crecimiento del 10%, y que ese ritmo se mantuvo durante los dos primeros meses del 2026. No obstante, en marzo, debido a la crisis del gas natural en Lima y alza de precios de los combustibles, el tráfico en los malls “podría ser negativo”. Para abril, sin embargo, se normalizó el número de visitantes.

Respecto a aperturas, informó que hay en cartera proyectos que suman 200,000 metros cuadrados de área arrendable, para 2026 y 2027, y distribuidos entre Lima y ciudades del interior del país. Por ejemplo, en Surquillo, Trujillo, en el Jockey Plaza, en San Miguel, además de los grupos como MallPlaza y Cencosud, que también han anunciado proyectos importantes pese a las elecciones", declaró para el canal de diario Gestión.

“Esto hará que el sector crezca un 6% en área arrendable, superando los 3 millones de metros cuadrados. Tenemos fe que en los próximos años aparezcan nuevos proyectos”, enfatizó.

Sobre Elecciones en Perú

Consultado por la expectativas de las marcas extranjeras y locales para seguir invirtiendo en el retail peruano, el gerente de ACCEP indicó que “la inversión en centros comerciales es de mediano y largo plazo. Confiamos mucho en que continuará la inversión. Seguimos apostando en el país porque tenemos una inflación controlada, un dólar estable y buenas condiciones macroeconómicas”.

De otro lado, adelantándose a las elecciones municipales, Contreras sostuvo que esperan que las nuevas autoridades mantengan las reglas de juego claras. Asimismo, advirtió que hay proyectos cuyas licencias demoran más de tres años en obtenerse, ya que son varias instituciones las que intervienen para autorizar las licencias.

“Los servicios municipales son los principales temas que adolecen, muchas veces por eso se frena la inversión extranjera”, añadió.

De acuerdo a José Antonio Contreras, los centros comerciales en el país atenderán este domingo 12 de abril en horario normal. Se espera un pico de tráfico para la hora de almuerzo y después del flash electoral.