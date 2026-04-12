En su primer balance del desarrollo de las Elecciones Generales 2026, la jefa de la Misión de Observadores de la Unión Europea, la eurodiputada Annalisa Corrado, indicó que se han presentado retrasos en la instalación de las mesas de sufragio en Lima Metropolitana, pero que no tienen que ver irregularidades del proceso.

“Hemos observado algunos retrasos en Lima, pero por lo que hemos visto son debido al material y problemas logísticos, tal como se ha pronunciado la ONPE. Algunas mesas tienen problemas con el software, en otras los miembros de mesa llegaron con demora. Son retrasos, pero no hemos oído ninguna irregularidad hasta ahora”, indicó a TV Perú.

La eurodiputada recordó que los representantes de la misión se encuentran en Perú desde el 26 de febrero porque tienen el encargo de observar todo el proceso, incluido el desarrollo de la campaña electoral y los debates. “En el día de los comicios estamos desplegados en todo el Perú, desde Tumbes a Tacna”, señaló.

Horario de votación se ampliará una hora

Con relación a los retrasos, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se amplíe el plazo de conformación de las mesas de sufragio, así como el horario de la votación con la finalidad de que todos los ciudadanos puedan emitir su voto.

En un pronunciamiento oficial, Corvetto se disculpó ante la ciudadanía por los retrasos en las instalaciones de mesas, los cuales atribuyó a problemas logísticos.

Al respecto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó la ampliación del horario de votación para las elecciones generales 2026 hasta las 18:00 horas.

De acuerdo con el padrón electoral del Reniec, más de 27 millones de peruanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en 92,766 mesas de sufragio a nivel nacional, en un proceso que marca el retorno al Congreso bicameral.