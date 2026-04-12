La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reiteró que las cédulas de votación utilizadas en las elecciones generales 2026 serán conservadas con la finalidad de desarrollar un eventual recuento de votos.

En tal sentido, culminado el escrutinio, los miembros de mesa entregan al coordinador de la mesa de sufragio, entre otros documentos, el sobre que contiene las cédulas de sufragio escrutadas debidamente lacrado.

El coordinador de mesa de sufragio entrega los sobres lacrados al responsable del centro de acopio del local de votación, para su traslado a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), contando para ello con resguardo policial.

Recibida la solicitud el Jurado Electoral Especial (JEE) para la remisión de los sobres lacrados que contienen cédulas de sufragio escrutadas en una o varias mesas de sufragio, según corresponda, el jefe de la ODPE que cuenta con almacén permanente remite, en el día, la documentación requerida y un sobre de retorno para la devolución de las cédulas recontadas.

Dicho traslado se efectúa con acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Proceso

Como se recuerda, la ONPE desarrolla este domingo 12 de abril las elecciones para elegir presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Este proceso electoral fue precedido, por primera vez, por las Elecciones Primarias que fueron organizadas y ejecutadas por la propia ONPE, el 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2025. Allí las organizaciones políticas eligieron a sus respectivos candidatos.

Para las elecciones generales están hábiles para participar 27,325,42 ciudadanos en general, de los cuales, 26,114,69 deberán votar en el territorio nacional, mientras que 1,210,813 lo deberán hacerlo en el extranjero.

Para este efecto, en el territorio nacional se habilitarán 90,223 mesas de sufragio distribuidas en 2,269 locales, en su mayoría instituciones educativas; mientras que en el extranjero se acondicionarán 2,543 centros de votación en 218 locales.

Cabinas

Tras supervisar la organización de los comicios en diversos puntos del interior del país, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, ha detallado que se colocará dos cabinas para cada mesa y, si el elector llega sabiendo cómo votar y por quiénes votar, la votación fluirá de manera adecuada.

Asimismo, ha subrayado que la elección será la más compleja de la historia electoral, pero resaltó que no ha cambiado la forma de votar: hay que colocar una cruz o un aspa dentro del recuadro correspondiente.

“En el caso de la elección presidencial, se puede marcar el símbolo de una organización política o la foto de su candidato, pero en las otras cuatro elecciones, hay que colocar la cruz o el aspa sobre los símbolos, no al interior de los recuadros en blanco, que son espacios destinados al número de uno o dos candidatos, si es que se quiere hacer uso del voto preferencial”, manifestó.

Tras considerar que la elección es una oportunidad de inclusión, la autoridad electoral ha revelado que para los comicios presidenciales se instalarán mesas de sufragio en 1,937 centros poblados, la mayoría de los cuales viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.