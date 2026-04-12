La primera mesa de sufragio para el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 quedó instalada a las 4:45 horas de hoy domingo 12 de abril, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares.

Se trata de la mesa número 009038, ubicada en la IE Carlos Noriega Jiménez, del distrito de Huanuhuanu (provincia Caravelí, región Arequipa).

En total, a nivel nacional, deberán ser instaladas 90,223 mesas para recibir el voto de 26′114,619 ciudadanos, mientras que en el extranjero deberán funcionar 2,543, a fin de recibir el voto de 1′210,813 peruanos en el exterior.

Hoy domingo, los miembros de mesa deben presentarse a sus respectivas mesas a las 6:00 horas, a fin de que el sufragio comience a las 7:00 horas. La responsabilidad de ellos es trascendental para el desarrollo de los comicios, dado que conducen la instalación, el sufragio y el escrutinio.

En el momento de la instalación de la mesa, todos ellos deben firmar una hoja de asistencia; de lo contrario, se les impondrá una multa de S/ 275.

Si a las 7:00 a.m. faltan miembros de mesa titulares: La mesa se instala con quienes están presentes, sean titulares o suplentes, siempre y cuando sean tres.

Si hasta las 7:00 a.m. no se alcanza a conformar la mesa de sufragio porque faltan uno o dos de sus miembros (titulares y suplentes):

El presidente designa a uno o dos electores de la fila de esa mesa.

Estos firman en la “Relación de miembros de mesa no sorteados”.

Si son las 7:00 a.m. y no ha llegado ningún miembro de mesa:

El presidente de la mesa anterior o posterior nombra como miembros de mesa a tres electores de la fila de la mesa por instalar, para que la mesa empiece a funcionar a las 7:15 a. m.

Estos firman en la “Relación de miembros de mesa no sorteados”

Compensación

Recibirán una compensación económica de S/ 165 aquellos ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa, hayan sido seleccionados mediante sorteo o hayan asumido el cargo por estar en la fila de electores, ante la ausencia de los ciudadanos sorteados.

Los miembros de mesa sorteados que se capacitaron y cumplieron sus funciones tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, tanto en el sector público como en el privado. La descarga del certificado por haber completado la capacitación está habilitada desde el miércoles 1 de abril en uno de los módulos de la plataforma ONPEduca.

Facilidades

Hay que destacar que este domingo 12 de abril, solo en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para la etapa del escrutinio, los miembros de mesa contarán con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) para registrar la información e imprimir las actas de instalación, sufragio y escrutinio, además de los reportes de puesta a cero y el cartel de resultados.

El objetivo es reducir el número de actas observadas por errores en la transcripción manual, agilizar la elaboración de documentos y obtener los resultados de inmediato al transmitirlos directamente desde los locales de votación. Un coordinador de mesa STAE asistirá a los miembros de mesa en el registro de datos y la generación de certificados digitales.