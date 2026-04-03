El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda a toda la ciudadanía que, mediante la resolución jefatural N° 000030-2026/JNAC/RENIEC, se dispuso la prórroga de la vigencia de los documentos de identidad para las Elecciones Generales 2026.

De esta manera, los peruanos que cuenten con el DNI vencido -ya sea azul o electrónico- podrán ejercer su derecho al voto sin ningún inconveniente este domingo 12 de abril en sus respectivas mesas de sufragio.

Esta medida excepcional también beneficia a miles de jóvenes que ya cumplieron o cumplirán los 18 años de edad hasta el mismo día de las elecciones y que aún no han realizado el canje de su DNI amarillo por el de adulto.

Gracias a la resolución jefatural N° 000039-2026/JNAC/RENIEC ellos podrán identificarse con el documento de menor de edad para emitir su voto. No obstante, es fundamental precisar que los menores de edad no están habilitados para votar; la norma aplica estrictamente para aquellos ciudadanos que ya alcanzaron o alcanzarán la mayoría de edad pero que aún figuran con el DNI amarillo en el padrón de las Elecciones Generales 2026.

DNI caduco solo podrá ser utilizado para identificarse en las Elecciones 2026

Es necesario aclarar que la vigencia del DNI vencido se aplicará única y exclusivamente para el día de las elecciones. El documento caduco servirá para identificarse ante los miembros de mesa el 12 de abril, pero no tendrá validez para realizar trámites de otra índole.

Para cualquier otra gestión fuera del ámbito electoral, los ciudadanos peruanos sí requieren mantener su documento de identidad debidamente actualizado y renovado.

Reniec hace un llamado a la población a no dejarse sorprender con información falsa que circula en redes sociales que generan confusión en la ciudadanía ante la cercanía del proceso electoral.

En ese sentido, la institución recalca la importancia de verificar las fuentes invitando a los electores a consultar únicamente los canales oficiales del Estado peruano y del organismo registral para corroborar cualquier dato sobre la documentación válida para votar.