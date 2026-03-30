Los ciudadanos que cumplieron los 18 años y que aún cuentan con el Documento Nacional de Identidad (DNI) amarillo podrán votar con ese documento en las próximas Elecciones Generales 2026, que se desarrollará el domingo 12 de abril.

Así lo establece el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mediante resolución jefatural N° 000039-2026/JNAC/RENIEC, publicada hoy lunes 30 de marzo, en el diario oficial El Peruano.

La entidad registral señala en dicha disposición que la admisión del DNI de menor de edad para votar se enmarca en una línea de actuación institucional orientada a garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral, evitando que exigencias formales limiten el ejercicio de derechos fundamentales.

En esa línea, el Reniec ha dispuesto admitir el DNI de menores de edad para los efectos de sufragar en las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril de 2026.

Esta medida surtirá efectos únicamente para el ejercicio del derecho constitucional al sufragio en dichas elecciones. Asimismo, se pone en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el texto completo de la presente resolución.

Vota con DNI amarillo vencido en las Elecciones Generales 2026

Los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 12 de abril, fecha de las Elecciones Generales 2026, están llamados a votar. Ellos, al igual que todos los peruanos mayores de edad, se podrán identificar para sufragar con su DNI amarillo o DNI electrónico vencido en cualquiera de sus versiones (1.0, 2.0, 3.0), en caso de no haberlo actualizado oportunamente.

Sin embargo, Reniec recuerda que los jóvenes deben optar por el DNI de mayor de edad desde los 17 años sin necesidad de esperar a cumplir los 18. Este documento actualizado les servirá para identificarse, pero el certificado de firma digital se activará cuando cumpla los 18 años.

Reniec: Votantes con DNI de menor de edad según el padrón

De acuerdo al padrón de las Elecciones Generales 2026, que cerró el pasado 14 de octubre de 2025, un total de 103.827 ciudadanos figuraban con el DNI menor de edad. Entre ellos, 46.300 mujeres y 57.527 hombres.

Asimismo, de acuerdo a la cantidad de votantes por grupo de edad, de 18 a 20 años, 66.236 contaban con el DNI amarillo; de 21 a 25 años, 27.538; de 26 a 30 años, 8.588 y de 31 a 39 años, 1.465 ciudadanos.

Peruanos también podrán votar con el DNI azul o electrónico vencido

El 12 de abril, los ciudadanos también podrán acudir a las mesas de sufragio con el DNI azul vencido o el documento electrónico caduco. Esta medida se implementó tras la emisión de la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC que prorrogó la vigencia del DNI de manera excepcional hasta el día de las Elecciones Generales 2026.

En dicha resolución también se precisa que el DNI azul o electrónico vencido será válido para sufragar únicamente el 12 de abril, fecha en la que se elegirán a las autoridades que gobernarán el Perú: presidente y vicepresidentes de la República, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.