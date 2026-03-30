Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, encabeza con 13% la intención de voto y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, la sigue con 11.7%, lo que configura un empate técnico en el primer lugar de cara a las Elecciones 2026, según la última encuesta de Datum Internacional.

Detrás de ellos le sigue: Carlos Álvarez (País para Todos) con 6.9%, Alfonso López Chao (Ahora Nación) con 6.1%, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 5.9% y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 4.9%.

Más abajo aparecen César Acuña (4%), Ricardo Belmont (2.9%), Yonhy Lescano (2.5%), Wolfgang Grosso (2.1%), José Luna Gálvez (2.1%) y Fernando Olivera (1.7%).

El “no sabe” pasó de 18.1% a 11.7%, mientras que el “ninguno, blanco o viciado” de 17.7% a 12.2%.

En tanto, se redujo el número de indecisos de 35.8 % a 23.9%.

Tendencias

Keiko Fujimori muestra una tendencia de crecimiento sostenido en las mediciones de los últimos meses: pasa de 8% en enero a 13% en la más reciente de marzo, un aumento estadísticamente significativo al observar el tramo completo, aunque los saltos entre una medición y otros sean modestos.

Rafael López Aliaga, por su parte, se ha estabilizado. Carlos Álvarez, en tanto, experimenta un repunte tras su participación del debate.

Jorge Nieto y Roberto Sánchez mantienen también una tendencia ascendente, con crecimientos pequeños pero consistentes en las últimas semanas.

Ficha Técnica

La ficha técnica de la encuesta de intención de voto especifica una muestra de 2 mil personas encuestadas, realizada entre el 25 y 27 de marzo, con un grupo objetivo de hombres y mujeres entre 18 y 70 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y considerando zonas rurales y urbanas. El margen de error es de +/- 2.2% y el nivel de confianza es del 95%.

Ficha Técnica Datum

Simulacro de votación

Datum Internacional realizó un simulacro de votación.

En votos emitidos (incluyendo blancos y nulos) del simulacro, los resultados principales fueron:

Fuerza Popular: 13.2%

Renovación Popular: 9.5%

País para Todos: 6.3%

Juntos por el Perú: 5.3%

Buen Gobierno: 4.9%

Ahora Nación: 4.2%

Alianza para el Progreso: 3.9%

Cooperación Popular: 2.2%

Al recalcular solo con votos válidos (tal como hace el Jurado Nacional de Elecciones cuando se declara ganadores), los porcentajes suben y se modifica la distancia entre candidaturas de la siguiente forma:

Fuerza Popular (Keiko Fujimori): 18.5%

Renovación Popular (Rafael López Aliaga): 13.3%

País para Todos (Carlos Álvarez): 8.9%

Juntos por el Perú (Roberto Sánchez): 7.4%

Buen Gobierno (Jorge Nieto): 6.8%

Ahora Nación (Alfonso López Chao): 5.9%

Alianza para el Progreso (César Acuña): 5.5%

Cooperación Popular (Yonhy Lescano): 3%

Ficha Técnica

La ficha técnica de la encuesta de intención de voto especifica una muestra de 2 mil personas encuestadas, realizada entre el 25 y 27 de marzo, con un grupo objetivo de hombres y mujeres entre 18 y 70 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y considerando zonas rurales y urbanas. El margen de error es de +/- 2.2% y el nivel de confianza es del 95%.

Ficha Técnica