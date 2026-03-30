Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Foto: Difusión
Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Foto: Difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, según la última encuesta de Datum Internacional.

Detrás de ellos le sigue: Carlos Álvarez (País para Todos) con 6.9%, Alfonso López Chao (Ahora Nación) con 6.1%, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 5.9% y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 4.9%.

Más abajo aparecen César Acuña (4%), Ricardo Belmont (2.9%), Yonhy Lescano (2.5%), Wolfgang Grosso (2.1%), José Luna Gálvez (2.1%) y Fernando Olivera (1.7%).

El “no sabe” pasó de 18.1% a 11.7%, mientras que el “ninguno, blanco o viciado” de 17.7% a 12.2%.

En tanto, se redujo el número de indecisos de 35.8 % a 23.9%.

LEA TAMBIÉN: Valla electoral: ¿cómo se calcula el 5% y qué implica para partidos y votantes?

Tendencias

de marzo, un aumento estadísticamente significativo al observar el tramo completo, aunque los saltos entre una medición y otros sean modestos.

Carlos Álvarez, en tanto, experimenta un repunte tras su participación del debate.

Jorge Nieto y Roberto Sánchez mantienen también una tendencia ascendente, con crecimientos pequeños pero consistentes en las últimas semanas.

Ficha Técnica

La ficha técnica de la encuesta de intención de voto especifica una muestra de 2 mil personas encuestadas, realizada entre el 25 y 27 de marzo, con un grupo objetivo de hombres y mujeres entre 18 y 70 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y considerando zonas rurales y urbanas. El margen de error es de +/- 2.2% y el nivel de confianza es del 95%.

Ficha Técnica Datum
Ficha Técnica Datum
LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: consulta aquí tu local de votación

Simulacro de votación

Datum Internacional realizó un simulacro de votación.

:

  • Fuerza Popular: 13.2%
  • Renovación Popular: 9.5%
  • País para Todos: 6.3%
  • Juntos por el Perú: 5.3%
  • Buen Gobierno: 4.9%
  • Ahora Nación: 4.2%
  • Alianza para el Progreso: 3.9%
  • Cooperación Popular: 2.2%
LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Alertan riesgos en implementación de Oficinas de Procesos Electorales

Al recalcular solo con votos válidos (tal como hace el Jurado Nacional de Elecciones cuando se declara ganadores), los porcentajes suben y se modifica la distancia entre candidaturas de la siguiente forma:

  • Fuerza Popular (Keiko Fujimori): 18.5%
  • Renovación Popular (Rafael López Aliaga): 13.3%
  • País para Todos (Carlos Álvarez): 8.9%
  • Juntos por el Perú (Roberto Sánchez): 7.4%
  • Buen Gobierno (Jorge Nieto): 6.8%
  • Ahora Nación (Alfonso López Chao): 5.9%
  • Alianza para el Progreso (César Acuña): 5.5%
  • Cooperación Popular (Yonhy Lescano): 3%

Ficha Técnica

La ficha técnica de la encuesta de intención de voto especifica una muestra de 2 mil personas encuestadas, realizada entre el 25 y 27 de marzo, con un grupo objetivo de hombres y mujeres entre 18 y 70 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y considerando zonas rurales y urbanas. El margen de error es de +/- 2.2% y el nivel de confianza es del 95%.

Ficha Técnica
Ficha Técnica
La última encuesta de Datum Internacional, realizada del 25 al 27 de marzo, muestra que el “no sabe” pasó de 18.1% a 11.7%, mientras que el “ninguno, blanco o viciado” de 17.7% a 12.2%. (Foto: ChatGPT /Andina)
La última encuesta de Datum Internacional, realizada del 25 al 27 de marzo, muestra que el “no sabe” pasó de 18.1% a 11.7%, mientras que el “ninguno, blanco o viciado” de 17.7% a 12.2%. (Foto: ChatGPT /Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Hasta el momento ONPE ha capacitado al 27.39 % del total de los miembros de mesa
Elecciones 2026: Estos son los 12 candidatos que debatirán este lunes 30 de marzo
Pedro Spadaro renuncia a la alcaldía del Callao

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.