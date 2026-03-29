La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó hoy la primera de las dos jornadas presenciales de capacitación dirigidas a los ciudadanos que fueron seleccionados para ser miembros de mesa en las elecciones generales.

La jornada se desarrolló, desde las 8:00 horas, en 4,211 locales –la mayoría de ellos, instituciones educativas– en todas las regiones del país. Hasta las 14:00 horas, habían sido capacitados 123,584 miembros de mesa, quienes recibieron orientación y practicaron con materiales similares a los que se usarán el día de la votación.

Sumando todas las modalidades de capacitación, ya han sido capacitados 228,572 miembros de mesa, lo que equivale al 27.39% del total de los ciudadanos seleccionados.

La selección de miembros de mesa se llevó a cabo, mediante sorteo público, el 29 de enero. En total, fueron sorteados 834, 894 ciudadanos, pues por primera vez se consideraron, para cada mesa, seis suplentes, además de los tres miembros titulares.

Tanto los titulares como los suplentes han sido convocados a recibir capacitación con el fin de que puedan desempeñar su rol de manera adecuada el 12 de abril.

Todos ellos pueden capacitarse de manera presencial –asistiendo a las jornadas o acercándose a las oficinas que la ONPE ha instalado en distritos y en centros poblados– o de manera virtual, a través de la plataforma ONPEduca (capacitate.onpe.gob.pe).

Actividades institucionales

En la jornada de capacitación realizada en Piura, estuvo presente el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Visitó distintos locales, tal como hará en La Libertad el próximo domingo, cuando se desarrolle la segunda jornada. Su presencia en los departamentos norteños es parte de los viajes que está llevando a cabo con el fin de supervisar los últimos preparativos de los comicios.

En Lima, el titular del organismo electoral participó en numerosas actividades. Una de ellas, fue la inauguración de un espacio informativo en el MegaPlaza II de Villa El Salvador, donde los ciudadanos pueden practicar cómo emitir su voto. También verificó el estado de los equipos de cómputo que serán utilizados el 12 de abril; asistió al evento “Supervisión Electoral Defensorial”, organizado por la Defensoría del Pueblo; encabezó una visita guiada para representantes de entidades internacionales por el centro logístico institucional ubicado en el distrito de Lurín.

Mientras tanto, las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) publicaron en sus sedes los respectivos carteles de candidatos y continuaron difundiendo información en plazas, mercados, playas y otros espacios donde hay alta afluencia de personas. Además, se hicieron sesiones informativas para periodistas, personas con discapacidad, adultos mayores, peruanos que habitan en localidades rurales y otros grupos poblacionales.

Tres sistemas informáticos que se utilizarán en el proceso

Por otro lado, la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE) ha presentado ante los personeros técnicos de las organizaciones políticas y periodistas de medios de comunicación los tres sistemas informáticos que se utilizarán en el proceso: la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema de Presentación de Resultados.

La ONPE invitó a partidos y alianzas a conocer más detalles sobre dichos sistemas visitando la “Sala Multipropósito”, que estará abierta hasta el 9 de abril. Esta misma gerencia será la que llevará a cabo, en un acto público, el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral el domingo 5, dejando todo listo para los comicios.

Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE)

En las mesas de Lima Metropolitana y el Callao, los miembros de mesa contarán con una herramienta informática que permite registrar en una laptop la información necesaria para emitir las actas de instalación, sufragio y escrutinio.

Al instalarse la mesa, el coordinador de mesa STAE valida la identidad de los miembros de mesa, captura su fotografía y les otorga certificados digitales para firmar las actas.

Después de que se hayan emitido y contado los votos de manera convencional, los miembros de mesa trasladan los datos anotados en una hoja de borrador a un acta digital. El aplicativo alerta si detecta algún error en las sumas, lo que disminuye la cantidad de actas observadas.

Toda la información de las actas es grabada en un USB encriptado, que es trasladado –en un sobre lacrado– hasta el punto de transmisión ubicado en el mismo local de votación.

La información se trasmite a un centro de cómputo y al centro de datos de la ONPE, usando una Red Privada Virtual (VPN). Esta red, al igual que la laptop y el USB, cuentan con encriptación y otros mecanismos de ciberseguridad.

El acta de escrutinio también se imprime y los personeros pueden solicitar un ejemplar.

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Sistema de Cómputo Electoral

Las actas electorales convencionales llegan al centro de cómputo para el procesamiento que se inicia con la digitalización y el control de calidad, con la asistencia de un agente de inteligencia artificial y la verificación de una persona.

Un operador de la ONPE digita los datos de manera ciega y aleatoria –sin saber a qué organización política pertenecen los votos– y el asistente de inteligencia artificial verifica los mismos datos. Se cotejan ambas lecturas y, si hay coincidencia, se contabilizan los votos.

Utilizando el asistente de inteligencia artificial, se verifica si las actas tienen las firmas de los miembros de mesa; así se disminuye el número de actas observadas por falta de firmas.

Cuando un acta es observada en el centro de cómputo, es enviada a un jurado electoral especial (JEE) para que este órgano del JNE emita una resolución.

Las actas procesadas que no son observadas se contabilizan y pasan al centro de datos de la ONPE para su consolidación y posterior publicación.

Sistema de Presentación de Resultados

La ONPE ha rediseñado el Sistema de Presentación de Resultados pensando en el ciudadano. Se podrá hacer seguimiento de cada una de las actas y conocer en qué estado se encuentran.

Será posible hacer consultas con el número de la mesa de sufragio o el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del elector.

La ONPE publicará un módulo especializado al que tendrán acceso las organizaciones políticas, los observadores y otros actores electorales para que puedan descargar información –actas y datos– de manera masiva.

Conforme las actas sean contabilizadas en el centro de datos de la ONPE, serán publicadas.

La jornada se desarrolló, desde las 8:00 horas, en 4,211 locales –la mayoría de ellos, instituciones educativas– en todas las regiones del país. Foto: ONPE

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