La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que cumplirá con lo dispuesto por el Poder Judicial y entregará a Fuerza Popular las listas de electores correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Según precisó la entidad, fue notificada de la Resolución N.° 18 emitida por el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco de un proceso de habeas data iniciado por el partido político. El fallo ordena la entrega de dichas listas, excluyendo información sensible como fotografías, firmas manuscritas y huellas dactilares de los ciudadanos.

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Las listas de electores son documentos utilizados en las mesas de sufragio durante la jornada electoral y contienen datos como nombres completos, número de DNI y fotografía de los votantes. Tras emitir su voto, cada ciudadano registra además su firma y huella digital en estos registros.

La ONPE recordó que, por tratarse de material electoral bajo su custodia, tiene la obligación de preservar estos documentos incluso después del proceso. Asimismo, subrayó que la difusión de datos sensibles podría vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos personales, por lo que aplicará un proceso de anonimización antes de la entrega.

En ese sentido, la institución indicó que la información será proporcionada tanto en formato digital como físico . En el primer caso, la entrega se realizará en el más breve plazo. En cuanto al soporte físico, el volumen asciende a aproximadamente 2.5 millones de páginas, las cuales deberán ser certificadas conforme a lo solicitado.

Poder Judicial ordena a la ONPE entregar a Fuerza Popular las listas de electores de la segunda vuelta de 2021, con resguardo de datos personales. Foto: Andina.

El universo de listas requeridas corresponde a mesas donde sufragaron más de 18.8 millones de ciudadanos. El Poder Judicial también ha reconocido el costo de emisión de las copias certificadas, que asciende a S/ 17′532,630, monto que deberá ser cubierto por la parte demandante.

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Finalmente, la ONPE reiteró su compromiso de acatar las decisiones judiciales, garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales de los ciudadanos, en línea con su política institucional.