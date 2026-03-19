A menos de un mes de las Elecciones Generales del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que apenas el 6% de los miembros de mesa sorteados ha completado su capacitación, una cifra que refleja el desafío logístico a pocas semanas de los comicios.

El vocero de la entidad, Pablo Hartill, precisó que el avance corresponde al corte del 17 de marzo y llamó a los ciudadanos a completar este proceso clave para la jornada electoral.

“De momento, sabemos que el 6% de los miembros de mesa, al corte de ayer, se habían capacitado”, indicó a RPP.

En esa línea, exhortó a los designados a participar en las sesiones disponibles.

“Invitamos a todos los miembros de mesa a que se capaciten; pueden hacerlo de manera virtual o asistir a las capacitaciones presenciales, que serán el 29 de marzo y 5 de abril, porque es de suma importancia que todos estén preparados de cara al 12 de abril”, agregó.

Para este proceso electoral, más de 834 mil ciudadanos -entre titulares y suplentes- fueron sorteados como miembros de mesa, mientras que cerca del 29% ya recibió su credencial.

El periodo de capacitación, iniciado el 26 de febrero, se extenderá hasta el 11 de abril, un día antes de las elecciones. La ONPE prevé que el porcentaje de participación aumente en las próximas semanas, especialmente con las jornadas presenciales programadas a nivel nacional.

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Obligación y multa

La entidad también recordó que los nueve miembros de mesa -tres titulares y seis suplentes- deben acudir a la instalación de la mesa a las 6:00 a.m. el día de la votación. De lo contrario, serán considerados ausentes y deberán pagar una multa de S/ 275.

“Todos tienen que estar al momento de instalación de la mesa y firmar el acta correspondiente; en caso contrario, se considerará como ausente y corresponde el pago de la multa”, explicó Alexandra Velasque, especialista en educación electoral de la ONPE.

En caso falten miembros, se podrá convocar a electores de la fila para completar la mesa.

Pago y condiciones

Los ciudadanos que cumplan con su rol recibirán una compensación de S/ 165. Sin embargo, el beneficio del día de descanso laboral está condicionado a haber participado en las capacitaciones.

“No podrán hacer uso del día de descanso porque ese beneficio está condicionado solo para los miembros de mesa que asistan a las capacitaciones”, precisó Velasque.

Medidas para agilizar el proceso

De cara a la jornada electoral, la ONPE implementará dos cámaras secretas por mesa para reducir los tiempos de espera. Según estimaciones del organismo, el voto tomará en promedio entre uno y un minuto y medio.

“Estimamos que puede durar un minuto o minuto y medio, por eso tendremos dos cámaras secretas para facilitar que avance la cola”, señaló Hartill.

Además, se recordó que el voto será válido siempre que la intersección de la marca (X o +) se encuentre dentro del recuadro asignado, incluso si los trazos sobrepasan los límites.