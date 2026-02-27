Las Elecciones Generales Perú 2026 están a la vuelta de la esquina y tú ya puedes consultar dónde votar, usando simplemente la plataforma oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales). Para que seas capaz de ingresar al link oficial y conozcas de una vez por todas a qué lugar tienes que ir a ejercer tu derecho al voto el próximo domingo 12 de abril, continúa leyendo esta nota.

Pero antes de brindarte la información prometida es importante que sepas que el próximo domingo 12 de abril los ciudadanos peruanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la y a los representantes que ocuparán cargos legislativos en el próximo periodo.

A su vez, te comento que la jornada electoral moviliza a millones de ciudadanos en todo el país y representa un paso clave en la renovación democrática de las máximas autoridades nacionales para los siguientes cinco años.

Los ciudadanos peruanos acudirán a las urnas este 12 de abril de 2026 para elegir a sus nuevas autoridades nacionales. (Foto: Edmond Dantès / Pexels)

Este es el link oficial para que descubras dónde votar en Elecciones Perú 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha abierto una página web especial para que puedas consultar dónde te toca votar en estas Elecciones Generales Perú 2026. A continuación, te compartiré el link oficial y podrás conocer los pasos a seguir para obtener dicha información.

Lo primero que tienes que hacer es ingresar al link oficial de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

Una vez dentro, coloca tu número de DNI.

Tras brindar esa información, podrás conocer si eres miembro de mesa, tu local de votación, tu número de mesa y tu número de orden. Como podrás darte cuenta, el proceso es sumamente sencillo.

¿Qué sanciones se aplican por no votar en las Elecciones de Perú 2026?

Las Elecciones Generales Perú 2026 se realizarán el próximo domingo 12 de abril. En el país, el sufragio es obligatorio para los ciudadanos que tengan entre 18 y 70 años. Por ello, quienes no se presenten a votar y no cuenten con una justificación válida deberán pagar una penalidad económica.

El monto de la multa por no emitir el voto varía según la condición socioeconómica del distrito donde el ciudadano tiene registrado su DNI. Esta clasificación es establecida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y se aplica conforme a lo dispuesto por la normativa electoral vigente. Las sanciones son las siguientes:

Distritos no considerados pobres: 110 soles.

Distritos catalogados como pobres no extremos: 55 soles.

Distritos en situación de pobreza extrema: 27.50 soles.

Además, existe otra infracción: si una persona fue designada miembro de mesa y no cumple con esa función, deberá pagar una multa de 275 soles, equivalente al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Es importante tener en cuenta que las sanciones pueden acumularse. Es decir, si alguien no vota y tampoco asiste como miembro de mesa, tendrá que asumir ambas multas. No cancelar estas deudas puede generar diversas restricciones, como dificultades para realizar trámites ante entidades públicas o notariales, impedimentos para obtener una licencia de conducir, obstáculos para acceder a programas sociales e incluso limitaciones para salir del país.