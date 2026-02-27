Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos se encuentran hábiles para votar en las Elecciones Generales de Perú 2026, siendo un tercio de ellos los que se ubican en Lima Metropolitana. Por esta razón, a muy poco de llevarse a cabo estas votaciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha habilitado una página web en donde podrás visualizar cuál es tu local de votación.

A continuación, te dejo con el link oficial para que sepas dónde te toca votar y el proceso que debes llevar a cabo para verificarlo correctamente .

¿Cómo consultar dónde votar en las Elecciones Perú 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha abierto una página web especial para poder consultar dónde te toca votar en estas Elecciones de Perú 2026, que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril en lo que será la primera vuelta de las votaciones generales. Aquí te dejo el proceso para consultar tu local de votación.

Ingresa al link oficial de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe

Coloca tu número de DNI.

Clic en CONSULTAR.

Se te redirigirá a una página en donde se indicará tu local de votación en la parte central.

Listo, sabrás cuál es tu local para votar en las Elecciones de Perú 2026.

Recuerda que el voto, así como las funciones de miembro de mesa, son obligatorias en el país y de no hacerlo se te impondrán sanciones económicas.

¿Cuáles son las multas por no acudir a votar en las Elecciones de Perú 2026?

Las Elecciones Generales en Perú 2026 se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de abril. En nuestro país, el voto es 100% obligatorio para aquellos ciudadanos entre los 18 y 70 años. Por lo tanto, aquellos que decidan no acudir a su mesa de sufragio, deberán asumir una multa, en caso no tengan una causa justificada.

Para esta ocasión, la omisión del voto conllevará a multas, que se ajustarán al nivel socioeconómico de tu distrito donde está registrado tu DNI, acorde a la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Ley Electoral peruana.

Distrito no pobre: 110 soles

110 soles Distrito pobre no extremo: 55 soles

55 soles Distrito pobre extremo: 27.50 soles

Pero no es el único tipo de multa que puedes recibir, ya que también habrá una multa de 275 soles (el 5% de una UIT) en caso no asistas a tu mesa siendo miembro de la misma.

Finalmente, las multas son acumulativas y si no acudes a votar y tampoco a cumplir con tus obligaciones como miembro de mesa, tendrás que pagar ambas multas.

Cabe señalar que si no pagas la multa impuesta, tendrás problemas para:

Efectuar trámites públicos o notariales.

Imposibilidad de obtener una licencia de conducir.

Limitaciones para inscribirte en programas sociales.

Impedimento para salir del país.