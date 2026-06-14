Con la vitrina mundial como escenario, Ecuador afronta este domingo un estreno que podría marcar su hoja de ruta en la Copa Mundial FIFA 2026: enfrenta a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 18:00 horas de Quito (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) . El resultado tendrá peso en la clasificación del Grupo E, donde también figuran Alemania y Curazao. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el juego? A continuación, te contamos todos los detalles para que puedas verlo en tu país.

La transmisión del encuentro estará disponible por televisión abierta, cable y plataformas de streaming según la región. En España se podrá seguir por DAZN Mundial, DAZN Spain y Movistar+. En Estados Unidos la cobertura correrá a cargo de Fox Sports 1 (FS1), Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

En Sudamérica la señal principal será DIRECTV Sports junto a DGO. Además, Ecuador tendrá la transmisión en abierto por Teleamazonas; Colombia ofrecerá una cobertura especial a través de Win Sports y Win Play; Perú retransmitirá el partido por América TV, DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+; y Venezuela lo seguirá por DIRECTV Sports Venezuela y Televen.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

País Canales TV Streaming México Canal 5, TUDN ViX Estados Unidos Fox Sports 1, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo España Movistar+, DAZN Mundial DAZN, Movistar+ Ecuador Teleamazonas, DSPORTS Ecuador DGO Colombia Caracol TV, Canal RCN, DSPORTS Colombia Caracol Play, DGO Perú América TV, DSPORTS Perú América TVGO, DGO Chile Chilevisión, DSPORTS Chile DGO Argentina Telefe, DSPORTS Argentina DGO, MiTelefe Uruguay DSPORTS Uruguay DGO Venezuela Televen, DSPORTS Venezuela DGO Paraguay Unicanal, Trece, GEN GEN Play Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV, Tigo Sports App Panamá Tigo Sports Panamá Tigo Sports App Costa Rica Teletica Canal 7, Repretel Canal 6 TD Max, Repretel Go Guatemala Tigo Sports Guatemala Tigo Sports App Honduras Tigo Sports Honduras Tigo Sports App El Salvador Canal 4 (TCS), Tigo Sports El Salvador TCS GO Nicaragua Canal 10 Nicaragua Canal 10 En Vivo Puerto Rico Telemundo Puerto Rico Telemundo App República Dominicana CDN Deportes CDN App Brasil TV Globo, SporTV Globoplay, CazéTV

Horarios para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

País Hora México 17:00 Estados Unidos (ET) 19:00 Estados Unidos (PT) 16:00 Costa Rica 17:00 Guatemala 17:00 Honduras 17:00 El Salvador 17:00 Nicaragua 17:00 Panamá 18:00 Colombia 18:00 Ecuador 18:00 Perú 18:00 Venezuela 19:00 Bolivia 19:00 Chile 19:00 Paraguay 19:00 Argentina 20:00 Uruguay 20:00 España 01:00 (lunes 15 de junio)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil

Ecuador vs. Costa de Marfil Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E) Fecha: Domingo 14 de junio de 2026 Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 17:00 horas del Centro de México

Domingo 14 de junio de 2026 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 17:00 horas del Centro de México Estadio: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos Capacidad: 68,324 espectadores

Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 68,324 espectadores Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Michael Oliver (Inglaterra) TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo

Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo Streaming en Estados Unidos: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo

FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo TV en España: Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial

Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial Streaming en España: DAZN

DAZN TV en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador

Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+

DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+ TV en Latinoamérica: DIRECTV Sports, Telefe, Chilevisión, Win Sports, Televen, Unicanal y señales locales según el país

DIRECTV Sports, Telefe, Chilevisión, Win Sports, Televen, Unicanal y señales locales según el país Streaming en Latinoamérica: DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Ecuador llega respaldado por una de las mejores defensas de las eliminatorias sudamericanas y una racha invicta que ilusiona a toda una generación. Costa de Marfil, por su parte, representa una de las selecciones más poderosas del continente africano y pretende trasladar al Mundial el impulso adquirido tras conquistar la Copa Africana de Naciones. El ganador dará un paso importante en la carrera por los octavos de final.