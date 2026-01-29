La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este jueves 29 de enero el sorteo nacional de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, en un proceso que definirá a más de 820 mil ciudadanos encargados de garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

El sorteo cobra especial relevancia en estos comicios, marcados por el retorno de la bicameralidad y una cédula de votación de mayor tamaño.

¿Dónde revisar si fuiste elegido?

Ingresa a ESTE LINK para saber si fuiste elegido como miembro de mesa para las elecciones generales 2026, que se realizarán el 12 de abril.

La lista provisional de miembros de mesa se publicará este mismo 29 de enero en los locales de la ONPE y en espacios públicos de cada jurisdicción.

Además, los ciudadanos podrán verificar si fueron seleccionados a través de la página web institucional de la ONPE.

¿Cómo se elige a los miembros de mesa?

El proceso parte del padrón electoral. La ONPE aplica filtros sucesivos hasta obtener una lista final de 25 ciudadanos por cada mesa de sufragio.

Entre los criterios considerados están:

Tener entre 18 y 65 años.

Nivel de instrucción.

No haber sido miembro de mesa en procesos recientes.

No contar con impedimentos legales, según la Ley Orgánica de Elecciones.

Con esa lista de 25 ciudadanos, cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) realiza un sorteo público con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reniec, autoridades locales y un notario.

Mediante un bolillero se designa, en este orden:

Presidente de mesa Secretario Tercer miembro Seis miembros suplentes, según el orden de salida

Este procedimiento se replica en todas las mesas del país y también incluye a las mesas de sufragio en el extranjero, a cargo de una oficina descentralizada especializada en el voto exterior.

Para las Elecciones Generales 2026, cada mesa estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes. La ONPE duplicó el número de suplentes con el objetivo de asegurar la instalación de las mesas desde las 06:00 horas.

La jornada electoral se iniciará a las 07:00 horas y culminará a las 17:00 horas.

Tachas y lista definitiva

Tras la publicación de la lista provisional, se abrirá un periodo de tachas de tres días. Durante ese plazo, cualquier ciudadano podrá cuestionar la designación si el seleccionado presenta algún impedimento legal.

Las tachas serán evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Concluido ese proceso, la ONPE publicará la lista definitiva de miembros de mesa.

Multa y compensación

La ONPE recordó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, tanto para titulares como suplentes.

Quienes no asistan el día de la votación desde las 06:00 horas y no firmen la hoja de asistencia serán sancionados con una multa de S/ 275.

En tanto, quienes cumplan con la función recibirán una compensación económica de S/ 165, equivalente al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Capacitación virtual

La entidad informó que ha preparado materiales y estrategias de capacitación accesibles para miembros de mesa, electores y personeros.

Asimismo, anunció el lanzamiento del portal “ONPEduca”, que permitirá capacitarse de manera virtual con todos los contenidos necesarios para ejercer correctamente la función. La plataforma estará disponible desde el 26 de febrero de 2026.