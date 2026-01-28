Elecciones 2026. (Foto: Andina)
Elecciones 2026. (Foto: Andina)
El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inscritas las fórmulas presidenciales presentadas por 36 organizaciones políticas, con lo cual queda expedito su camino para participar en las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Para las elecciones generales 2026, en total solicitaron su inscripción 36 organizaciones políticas. Todas ya se encuentran inscritas.

1. Fuerza Popular

  • Presidencia: Keiko Fujimori Higuchi
  • Primera vicepresidencia: Luis Galarreta Velarde
  • Segunda vicepresidencia: Miguel Torres Morales

2. Alianza para el Progreso

  • Presidencia: César Acuña Peralta
  • Primera vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas
  • Segunda vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes

3. Partido del Buen Gobierno

  • Presidencia: Jorge Nieto Montesinos
  • Primera vicepresidencia: Susana Matute Charún
  • Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero León

4. Un Camino Diferente

  • Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán
  • Primera vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán
  • Segunda vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces

5. Partido Patriótico del Perú

  • Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez
  • Primera vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello
  • Segunda vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi

6. Ahora Nación

  • Presidencia: Alfonso López Chau Nava
  • Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal
  • Segunda vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

7. Podemos Perú

  • Presidencia: José Luna Gálvez
  • Primera vicepresidencia: Jaqueline Cecilia García Rodríguez
  • Segunda vicepresidencia: Raúl Martin Noblecilla Olaechea

8. Juntos por el Perú

  • Presidencia: Roberto Helbert Sánchez Palomino
  • Primera vicepresidencia Analí Márquez Huanca
  • Segunda vicepresidencia: Brígida Curo Bustincio

9. Perú Moderno

  • Presidencia: Carlos Ernesto Jaico Carranza
  • Primera vicepresidencia: Miguel Elías Almenara Huayta
  • Segunda vicepresidencia: Liz Verónica Quispe Santos

10. Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Presidencia: Luis Fernando Olivera Vega
  • Primera vicepresidencia: Elizabeth León Chinchay
  • Segunda vicepresidencia: Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez

11. Partido Demócrata Unido Perú

  • Presidencia: Charlie Carrasco Salazar
  • Primera vicepresidencia: María Edith Paredes Verdy
  • Segunda vicepresidencia: Wilbert Gabino Segovia Quin

12. Progresemos

  • Presidencia: Paul Davis Jaimes Blanco
  • Primera vicepresidencia: Mónica Margot Guillén Tuanama
  • Segunda vicepresidencia: Jorge Luis Caloggero Encina

13. Partido Morado

  • Presidencia: Mesías Antonio Guevara Amasifuén
  • Primera vicepresidencia: Heber Diomedes Cueva Escobedo
  • Segunda vicepresidencia: Marisol Yolanda Liñan Solis

14. Fe en el Perú

  • Presidencia: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro
  • Primera vicepresidencia: Yessika Roxana Aliaga Narváez
  • Segunda vicepresidencia: Shellah Belén Palacios Rodríguez

15. Partido Democrático Somos Perú

  • Presidencia: George Patrick Forsyth Sommer
  • Primera vicepresidencia: Johanna Gabriela Lozada Baldwin
  • Segunda vicepresidencia: Herbe Olave Ugarte

16. País Para Todos

  • Presidencia: Carlos Gonzalo Álvarez Loayza
  • Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes
  • Segunda vicepresidenta: Diego Edgar Guevara Vivanco

17. Perú Acción

  • Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara
  • Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jauregui
  • Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres

18. Integridad Democrática

  • Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa
  • Primera vicepresidencia : Bertha Cecilia Azabache Miranda
  • Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo

19. Partido Cívico Obras

  • Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
  • Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma
  • Segunda vicepresidencia:Dina Irene Hancco Hancco

20. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

  • Presidencia: Napoleón Becerra García
  • Primera vicepresidencia:Winston Clemente Huaman Henriquez
  • Segunda vicepresidencia: Nelida Juliana Cuayla Cuayla

21. Alianza Electoral Venceremos

  • Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor
  • Primera vicepresidencia: Elena Carmen Rivera Huamán
  • Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón

22. Partido Político Cooperación Popular

  • Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta
  • Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jauregui
  • Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles

23. Partido Demócrata Federal

  • Presidencia: Armando Joaquín Massé Fernández
  • Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta
  • Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo

24.Partido Aprista Peruano

  • Presidencia: Pitter Enrique Valderrama Peña
  • Primera vicepresidencia: María Inés Valdivia Acuña
  • Segunda vicepresidencia: Lucio Antonio Vásquez Sánchez

25. El Partido Demócrata Verde

  • Presidencia: Alex Gonzales Castillo
  • Primera vicepresidencia: Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales
  • Segunda vicepresidencia: Félix Medardo Murazzo Carrillo

26. Unidad Nacional

  • Presidencia: Roberto Enrique Chiabra León
  • Primera vicepresidencia: Javier Ignacio Bedoya Denegri
  • Segunda vicepresidencia: Neldy Roxana Mendoza Flores

27. Libertad Popular

  • Presidencia: Rafael Jorge Belaunde Llosa
  • Primera vicepresidencia: Pedro Álvaro Cateriano Bellido
  • Segunda vicepresidencia: Tania Ulrika Porles Bazalar

28. Partido SíCreo

  • Presidencia: Carlos Espá y Garcés-Alvear
  • Primera Vicepresidencia: Alejandro Agustín Santa María Silva
  • Segunda vicepresidencia: Melitza Melania Yanzich Villagarcia

29. Salvemos al Perú

  • Presidencia: Antonio Ortiz Villano
  • Primera vicepresidencia: Jaime José Freundt López
  • Segunda vicepresidencia: Giovanna Angela Demurtas Moya

30. Fuerza y Libertad

  • Presidencia: Giannina Molinelli Aristondo
  • Primera vicepresidencia: Gilbert Félix Violeta López
  • Segunda vicepresidencia: María Luz Pariona Oré

31. Partido Político Nacional Perú Libre

  • Presidencia: Vladimir Roy Cerrón Rojas
  • Primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani
  • Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas López

32. Partido Político PRIN

  • Presidencia: Walter Gilmer Chirinos Purizaga
  • Primera vicepresidencia:Julio Alberto Vega Ybáñez
  • Segunda vicepresidencia: Mayra Lizeth Vargas Gil

33.Renovación Popular

  • Presidencia: Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla
  • Primera vicepresidencia: Norma Martina Yarrow Lumbreras
  • Segunda vicepresidencia: Jhon Iván Ramos Malpica

34. Avanza País - Partido de Integración Social

  • Presidencia: José Daniel Williams Zapata
  • Primera vicepresidencia: Fernán Romano Altuve-Febres Lores
  • Segunda vicepresidencia:Adriana Josefina Tudela Gutierrez

35. Partido Político Perú Primero

  • Presidencia: Mario Enrique Vizcarra Cornejo
  • Primera vicepresidencia: Carlos Hernán Illanes Calderón
  • Segunda vicepresidencia: Judith Carla Mendoza Díaz

36. Primero la Gente

  • Presidencia: Marisol Pérez Tello
  • Primera vicepresidencia: -
  • Segunda vicepresidencia -

