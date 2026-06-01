Jyotsana Wadera, senior client portfolio manager de estrategias de renta variable estadounidense de Putnam Investments, uno de los equipos de Franklin Templeton.
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las grandes tecnológicas estadounidenses siguen en el centro del análisis de los inversionistas, con opiniones divididas. Muchos de ellos cuestionan que puedan seguir ofreciendo rendimientos extraordinarios, ¿qué hay detrás?

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