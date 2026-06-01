Esa última es la postura de Jyotsana Wadera, senior client portfolio manager de estrategias de renta variable estadounidense de Putnam Investments, uno de los equipos de Franklin Templeton que, a su vez, es una gestora de activos de talla mundial.

En entrevista con Gestión, resaltó la diversificación de las inversiones y destacó oportunidades fuera del sector tecnológico.

¿Qué recomendaría a los inversionistas peruanos que suelen ser conservadores?

El inversionista peruano definitivamente debería diversificar, tener grandes nombres (las tecnológicas) y acciones de otros segmentos del mercado estadounidense porque es un buen diversificador para las acciones peruanas. Si observas Latinoamérica, en general, no existen (con excepciones) empresas de tecnología o de salud. Entonces, lo que EE.UU. ofrece al inversionista peruano es cierta diversificación (fuera de materias primas y recursos naturales).

Los commodities pueden ser muy atractivos, pero son muy cíclicos, pueden ser la mejor opción un año y extremadamente perjudiciales al siguiente. Por lo tanto, tener exposición a las acciones estadounidenses es un pilar fundamental para el inversionista peruano.

EE.UU. ofrece al inversionista peruano cierta diversificación fuera de materias primas, destaca FT. (Foto: EFE)

Grandes tecnológicas

¿Cuál es su estrategia respecto de las grandes tecnológicas de EE.UU.?

Las “Siete Magníficas” (Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Nvidia y Tesla) muestran ingresos muy sólidos y la mayoría están a la vanguardia de la IA. Por eso el mercado se ha inclinado hacia ellas. Sin embargo, eso está cambiando drásticamente. El año pasado, solo dos de las siete superaron las expectativas: Nvidia y Google. Todas las demás tuvieron un rendimiento inferior al del S&P 500.

Por lo tanto, nuestra estrategia para gestionar la concentración es mantener (a las grandes tecnológicas) en cartera, porque no apostamos fuerte en contra de ninguna gran compañía. Sin embargo, esas no son las empresas que sobre ponderamos.

Si la apuesta no es por las “Siete Magníficas”, ¿cuál es la estrategia hoy?

En Putnam, queremos centrarnos en donde vemos una ventaja basada en las ganancias. Por ejemplo, el año pasado, empresas como Oracle superaron a las siete grandes, y eso no se debe a que sea de mayor tamaño o reporte mayores ingresos, sino a que generó ganancias. Por lo tanto, consideramos que es importante tener en cuenta (ese tipo de empresas). La diferencia de Putnam radica en la posición fuera de las magníficas. De hecho, tenemos una infraponderación en ellas. Si bien (como gestores) poseemos acciones de esas corporaciones, la infraponderación se debe a que es mejor diversificar las inversiones. Y creo que el mercado también está empezando a darse cuenta de ello.

¿Las grandes tecnológicas hoy están sobrevaloradas?

Las únicas acciones de esas siete en las que tenemos una ligera sobreponderación hoy son quizás Meta y Google. En todo lo demás tenemos una infraponderación.

Al mercado le gusta juntar estas empresas (“Siete Magníficas”) en un solo grupo, pero ese es un error. Son completamente distintas, con diferentes fundamentos y ‘drivers’ de ingresos.

FT está infraponderando 5 de las 7 magníficas. (Foto: Michael Nagel/Bloomberg)

Oportunidades

¿Qué oportunidades identifica hoy en el mercado de acciones estadounidense?

Lam Research, por ejemplo, porque provee equipos para la fabricación de chips de IA. Por otro lado, las reservas (de hospedaje) no se han ralentizado. Están cobrando a todos (los clientes) un poco más para compensar parte del alza del petróleo y las reservas no se han desacelerado. Así que una de las áreas en el sector de consumo donde tenemos sobreponderación es la industria hotelera y de cruceros. También en Putnam se sobrepondera algunas empresas de servicios públicos que se beneficiarán a largo plazo, y líneas de cruceros que se han visto completamente destrozadas por lo que sucede en Irán. Su valoración hoy es la más baja.

Apuesta por gestión activa

Para la analista Jyotsana Wadera, hoy es relevante apostar por una gestión activa de los portafolios, en la que el gestor selecciona y supervisa frecuentemente los instrumentos que conforman la cartera. Ello se contrapone a una gestión pasiva, en la que solo se sigue un índice bursátil o el desempeño de un activo, por ejemplo.

Además, consideró que, pese a la volatilidad, las personas no deberían desinvertir, pues en el largo plazo podrán obtener siempre rentabilidad en el negocio bursátil. “Entrar y salir del mercado constantemente es lo peor que puede hacer un inversionista”, aseveró.