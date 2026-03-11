Microsoft abrirá en Uruguay un laboratorio para desarrollar soluciones de inteligencia artificial con compromiso social, el primero de este tipo en Sudamérica.

De esa manera, se firmó un acuerdo entre el Gobierno de Yamandú Orsi y el gigante tecnológico. Se estima una inversión pública cercana a los US$ 400,000.

Trascendió que Microsoft colaborará con instrumentos de cofinanciación que permitirán a Uruguay “pasar a un segundo nivel”.

Cabe añadir que en Uruguay ya hay un laboratorio de IA de Microsoft , inaugurado en la administración de Luis Lacalle Pou. Según el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la diferencia de este nuevo laboratorio reside en su enfoque con el sector público, en vez de los actores privados.

Desde el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, donde estará instalado, el uso de la IA en este espacio trajo “buenos resultados”, como la aceleración de la mitad de 120 proyectos iniciados y la reducción del tiempo de desarrollo de tres meses a una semana.

lEl aboratorio de Microsoft estará destinado a ayudar a cualquier área social en el país. Foto: difusión

“La inteligencia artificial tiene que ser inclusiva, ética y accesible. No podemos permitir que se convierta en una tecnología que solo beneficie a unos pocos. Tenemos que asegurarnos de que llegue a todos”, indicó Juan Lavista Ferres, vicepresidente corporativo y jefe de ciencia de datos de Microsoft.

Fernanda Cardona, ministra de Industria de Uruguay, precisó que la firma con Microsoft traerá innovación y desarrollo productivo con impacto social. En tanto, Alejandro Pazos, gerente de Microsoft para Uruguay, señaló que la nación oriental “lidera la inclusión de la IA en el conocimiento de la gente”.

Con información de EFE