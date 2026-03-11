El Gobierno de Estados Unidos endureció esta semana aún más las restricciones para que inmigrantes accedan a préstamos para negocios -incluidos quienes tienen residencia permanente, conocida como ‘green card’- al ampliar la prohibición a los programas de micropréstamos y bonos de garantía.
De este modo, la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) impide que extranjeros, no ciudadanos y portadores de ‘green card’ puedan acceder prácticamente a todos los préstamos garantizados por la agencia.
La medida implica que cualquier empresa con participación parcial de inmigrantes quedará excluida del apoyo financiero federal, detalló esa agencia federal.
LEA TAMBIÉN: Se reactivan préstamos con tarjetas de crédito, ¿cómo las personas pasan filtros de bancos?
La nueva medida de la SBA incluyó esta semana en la restricción los programas de Microloan y Surety Bond. El primero ofrece préstamos pequeños a corto plazo para que las pequeñas empresas cubran necesidades de capital de trabajo, inventario o equipo, y el segundo garantiza contratos para empresas que necesitan respaldar su cumplimiento frente a clientes o proyectos, facilitando su acceso a oportunidades de negocio.
Esto significa que cualquier negocio con participación no ciudadana queda ahora inhabilitado para recibir financiamiento federal.
Para organizaciones como Voto Latino, la medida impacta en gran medida a los emprendedores inmigrantes y latinos en Estados Unidos al señalar que esta comunidad minoritaria crea empresas tres veces más rápido que el promedio de la población y fundan uno de cada cuatro nuevos negocios en Estados Unidos.
LEA TAMBIÉN: Argentina recibiría inmigrantes deportados de Estados Unidos: avanzan negociaciones
Sin embargo, subrayó que el 70% de los empresarios latinos dependen de sus ahorros personales para iniciar sus compañías debido a las dificultades para obtener financiamiento del sistema bancario tradicional.
La organización también destacó que los negocios de propiedad latina aportan US$ 800,000 millones anuales a la economía estadounidense, emplean a tres millones de personas y generan una nómina superior a US$ 124,000 millones.
Voto Latino además recordó que casi la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 en 2025 fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos.