Hasta inicios del tercer trimestre los saldos del financiamiento con tarjetas de crédito se redujeron, pero desde agosto se estabilizaron y en octubre afianzaron la recuperación con un crecimiento interanual de 6.4%, el más elevado en 19 meses, según dato del Banco Central de Reserva (BCR).

Los préstamos con el dinero plástico empezaron a reducirse en mayo del 2024, tras desacelerarse desde el 2023, por la cautela de las instituciones financieras ante el rebrote de la morosidad en este producto, originado por el debilitamiento de la economía luego de sucesivas crisis (pandemia, tensiones políticas y sociales, y fenómenos climáticos).

Los bancos y financieras, ante el mayor riesgo de impago de los deudores, endurecieron sus políticas de crédito y admisión de clientes, con lo que restringieron la colocación de tarjetas y redujeron líneas a los sectores con más probabilidad de atrasarse en sus pagos, según ejecutivos bancarios. Los mismos tarjetahabientes moderaron su consumo para evitar problemas de incumplimiento, agregaron.

En ese entorno, estos créditos pasaron de crecer 10.4% en el 2023 a contraerse 5% un año después.

Los préstamos con el dinero plástico empezaron a reducirse en mayo del 2024. (Foto: Andina)

Recuperación

Sin embargo, en el presente ejercicio, la mayor actividad económica y recuperación del empleo formal revitalizaron los préstamos personales y el uso de los plásticos para financiar compras.

El costo del riesgo disminuyó en todos los segmentos de la banca minorista, por mejoras en el comportamiento de pago, conforme los préstamos de bajo riesgo aumentaron su participación en la cartera crediticia, respaldados por un contexto económico fortalecido, señaló Alejandro Pérez Reyes, CFO de Credicorp en reciente presentación de resultados a inversionistas.

La cartera de créditos de consumo está revirtiendo la contracción registrada en el año anterior, en línea con la evolución favorable del empleo y los bajos niveles de inflación, que mejoran la capacidad de pago de los deudores, según el instituto emisor.

“La recuperación reciente se viene registrando en los productos de créditos personales de libre disponibilidad y en los créditos por convenio con descuento por planilla (producto de menor riesgo), mientras que el crédito por tarjetas (producto de mayor riesgo) crece de manera más moderada”, indicó el BCR.

El costo del riesgo disminuyó este año en todos los segmentos de la banca minorista, según Credicorp. (Foto: Andina)

Apetito

“En el tercer trimestre aceleramos el crecimiento de las tarjetas de crédito y el financiamiento de consumo. Si bien el impacto (del retiro de los fondos de las AFP) se percibe a corto plazo, en el 2026 esperamos seguir acelerándonos. Desde nuestra perspectiva, el sistema suele crecer entre 2 y 2.5 veces el PBI”, señaló Carlos Tori, CEO de Interbank, al referirse al desempeño previsto de las tarjetas de crédito en el 2026.

“Los préstamos al consumo crecen al doble del PBI, lo que actúa como multiplicador, y queremos ganar cuota de mercado. Por lo tanto, probablemente creceremos (Interbank) un poco más allá de ese ritmo. Nuestro apetito por riesgo también ha aumentado ligeramente debido al buen desempeño de nuestra cartera en los últimos trimestres, pero también debido a las expectativas del entorno macroeconómico en Perú”, añadió en conferencia con inversionistas.

Además, el margen de interés neto del banco crecerá en línea con el aumento de los préstamos con tarjetas de crédito y para pymes, aunque también influirá el costo de los fondos (menores tasas de interés de los depósitos), refirió Tori.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.