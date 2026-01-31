El presidente de EE.UU., Donald Trump (i) y el argentino Javier Milei, en un encuentro en en la Casa Blanca el pasado mes de octubre. Entre ambos hay una relación basada en el respeto. Foto: EFE/EPA/Will Oliver
El presidente de EE.UU., Donald Trump (i) y el argentino Javier Milei, en un encuentro en en la Casa Blanca el pasado mes de octubre. Entre ambos hay una relación basada en el respeto. Foto: EFE/EPA/Will Oliver
para acordar la deportación de inmigrantes al país sudamericano, de acuerdo con NY Times.

En esa línea, desde EFE señalan que: como Costa Rica, El Salvador y Panamá.

Según el NY times, el diálogo se da en un momento donde la gestión Trump es cuestionada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las protestas contra las redadas de ICE en Minesota.

Este acuerdo —prosiguen— daría pase a que se envíen deportados a Argentina para que desde allí puedan regresar a su país de origen.

El diario La Nación ratificó , pero Javier Milei las “desmintió” con una publicación del militante Daniel Parisini en donde negaba dichas tratativas.

EFE agrega que para Trump es importante aplicar la deportación vía otro país porque hay extranjeros en situaciones complicadas, sea por la falta de relaciones diplomáticas o por que les resulte imposible obtener documentos de viaje.

Con información de EFE, NY Times y La Nación

