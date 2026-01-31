Estados Unidos y Argentina tendrían conversaciones avanzadas para acordar la deportación de inmigrantes al país sudamericano, de acuerdo con NY Times.

En esa línea, desde EFE señalan que no sería la primera vez que el Ejecutivo norteamericano, hoy al mando de Donald Trump, recurre a acuerdos de deportación con terceros países: como Costa Rica, El Salvador y Panamá.

Según el NY times, el diálogo se da en un momento donde la gestión Trump es cuestionada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las protestas contra las redadas de ICE en Minesota.

Este acuerdo —prosiguen— daría pase a que se envíen deportados a Argentina para que desde allí puedan regresar a su país de origen.

El diario La Nación ratificó que desde fuentes libertarias las negociaciones existen, pero Javier Milei las “desmintió” con una publicación del militante Daniel Parisini en donde negaba dichas tratativas.

EFE agrega que para Trump es importante aplicar la deportación vía otro país porque hay extranjeros en situaciones complicadas, sea por la falta de relaciones diplomáticas o por que les resulte imposible obtener documentos de viaje.

Con información de EFE, NY Times y La Nación