El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este miércoles que la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, defenderá e impulsará «los valores judeocristianos» y consideró que representa la unidad de quienes creen en la libertad «frente a las fuerzas de la tiranía».

«Hoy el mundo ha empezado a recuperar la cordura, con un aporte fundamental por parte del presidente Trump y de los Estados Unidos. Mediante la creación de su Board of Peace (Junta de Paz, en inglés), el presidente Trump ha dado un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global, impulsando y defendiendo los valores judeocristianos», aseguró Milei durante un acto en Buenos Aires.

Con motivo del Día Internacional en Memoria del Holocausto, el mandatario suramericano agregó que es una fuerza que hará «contrapeso frente a una locura que ya está cobrando una magnitud preocupante».

«Como he dicho en alguna oportunidad, la mejor forma de combatir el mal organizado es mediante el bien organizado; por eso es necesario que quienes creemos en la libertad nos mantengamos unidos frente a las fuerzas de la tiranía, que siempre esperan que nos distraigamos, aunque sea un momento para tomarnos por sorpresa», añadió.

Subrayó que «eso es, lamentablemente, lo que ha sucedido con Occidente», mediante «instituciones capturadas por ideólogos izquierdistas».

Los miembros de la Junta de Paz de Trump

La Junta de Paz, creada para resolver conflictos internacionales, comenzando por el de Gaza, divulgó este martes los nombres de 26 países miembros fundadores en su cuenta oficial de X.

Esta semana, la Casa Blanca indicó que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluido el propio Milei, han aceptado formar parte del organismo, que busca supervisar la puesta en marcha del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Muchos de los miembros fundadores son aliados de Trump y expresaron su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

En segundo lugar, figuran los de Asia central y el sudeste asiático: Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, y Camboya, Indonesia y Vietnam; seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

De Latinoamérica se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay, y del norte de África, Egipto y Marruecos.