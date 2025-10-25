Los mercados de bonos analizan cada encuesta. Sin embargo, un grupo crucial parece desinteresado: los argentinos. En Buenos Aires, la capital, las vallas publicitarias son escasas, los mítines modestos y la apatía generalizada, incluso en los actos de campaña.

“Estoy obligado a estar aquí”, dice Emiliano, que participa en una pequeña marcha por el peronismo en el centro de la ciudad. La lejana municipalidad peronista para la que trabaja como barrendero lo trajo hasta allí. ¿Por quién votará? “No lo sé”.

La mayoría de los argentinos ven de manera negativa a todos los líderes políticos importantes, incluido Milei. “En Nueva York hay mucho más interés en las elecciones que aquí”, dice Gala Díaz Langou, de CIPPEC, un grupo de expertos argentino, que visitó hace poco Wall Street.

Milei ganó las elecciones de 2023 tras entusiasmar a los votantes con planes radicales y una furibunda condena de “la casta”, la clase política. Desde entonces, los enormes recortes del gasto han reducido la inflación mensual del 13% a cerca del 2%. La pobreza ha caído a su nivel más bajo desde 2018. Milei ha recortado drásticamente la burocracia, por lo que ha mejorado todo, desde el acceso a internet hasta las aerolíneas.

A principios de año parecía que tenía muchas posibilidades de ganar las elecciones de mitad de mandato, en las que están en juego la mitad de los escaños de la Cámara Baja y un tercio de los del Senado. Ahora, el proyecto de Milei corre el riesgo de desmoronarse. Su caída comenzó en febrero, cuando promocionó una criptomoneda de dudosa fiabilidad cuyo valor no tardó en desplomarse.

En agosto, acusaron a su hermana de quedarse con una parte del gasto en medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ambos niegan haber actuado mal. Milei también ha hecho política. Excesivamente confiado, decidió presentar candidatos rivales en las provincias de poderosos gobernadores, en lugar de buscar coaliciones. Estos contraatacaron con fuerza.

Un grupo formó un partido para presentarse contra él en todo el país; muchos más apoyaron rebeliones en el Congreso que derrotaron en repetidas ocasiones a su gobierno. Milei también confió mucho en la fortaleza del peso para reducir la inflación, incluso después de dejarlo flotar en abril como parte del rescate del FMI. Supuso que con una inflación baja ganaría las elecciones.

Sin embargo, mantener el peso alto dificultó la acumulación de reservas, dejó al país vulnerable a las crisis cambiarias y se convirtió en un lastre para el crecimiento y el empleo. Peor aún, los votantes se preocupan ahora más por el empleo que por la inflación. El 7 de septiembre se celebraron elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40 por ciento de la población.

El partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), perdió frente a los peronistas por 14 puntos porcentuales. Los mercados entraron en pánico y se deshicieron de los pesos. El banco central tuvo que gastar más de US$ 1,000 millones en dos días para evitar que el peso se desbocara y agotó las reservas argentinas de dólares.

Desesperado, Milei llamó al gobierno de Trump, que lo considera un alma gemela. El gobierno de Trump puso manos a la obra de forma extraordinaria: una línea swap de US$ 20,000 millones, casi US$ 1,000 millones en compras de pesos y un esfuerzo por conseguir otros US$ 20,000 millones de bancos privados.

Sin embargo, al cierre de la edición de The Economist, el peso seguía sometido a fuertes tensiones. Aun así, LLA debería comportarse mucho mejor en las elecciones nacionales de mediados de septiembre que en las de septiembre.

Por un lado, la paliza que recibió el gobierno puede asustar a los votantes centristas para que acudan a las urnas en lugar de quedarse en casa, como hicieron muchos entonces. Puede que Milei no los entusiasme, pero detestan a los peronistas.

Además, Milei es más popular en el interior del país que en la provincia de Buenos Aires. Muchos votantes lo recompensarán por haber reducido la inflación. Si el peso se hubiera desplomado, Milei se habría metido en un buen lío, y la intervención de Trump parece haberlo evitado.

Sin embargo, aún se enfrenta a varios problemas. Las papeletas electorales muestran fotos de los candidatos que encabezan las listas de los partidos. Muchos candidatos del LLA son desconocidos en comparación con sus rivales más establecidos. Algunos son simplemente extraños.

“En realidad no conozco a los candidatos, voy a votar por Milei”, dice Ezequiel Salazar, un joven diseñador de interiores. LLA necesitará que muchos votantes se fijen en Milei y no en sus candidatos. El mismo olor de siempre Eso se pondrá especialmente a prueba en la provincia de Buenos Aires. El líder de lista de LLA allí, José Luis Espert, fue acusado de haber recibido US$ 200,000 de un hombre procesado en Estados Unidos por narcotráfico, dinero que él insiste era para trabajo legítimo de consultoría.

A pesar de ello, renunció, pero demasiado tarde para retirar su foto de la papeleta. Según un consultor político con buenos contactos, es posible que estos repetidos escándalos hayan acabado con la imagen que Milei tenía de “ajeno a la política” y líder anticorrupción. Los esfuerzos de Trump por ayudar a Milei a ganar también podrían ser contraproducentes.

La percepción de un ataque a la soberanía argentina podría encender a las bases peronistas. “No tenemos un presidente, tenemos un tipo que recibe órdenes”, dice Óscar Rubén desde La Matanza, un bastión peronista en las afueras de la capital. El mayor problema es el peso del bolsillo de los argentinos.

“De qué sirve que bajen los precios si la gente no tiene trabajo”, dice Rubén. Incluso para los que tienen ingresos, el poder adquisitivo es débil. Equilibra, una consultora argentina, ha estudiado el ingreso real promedio de 14.5 millones de argentinos, incluidos empleados públicos y privados, y pensionistas, desde que Milei llegó al poder.

La consultora constató una fuerte caída, una cierta recuperación y, desde marzo, un estancamiento en torno al 6 por ciento por debajo de los niveles anteriores a Milei. Según María Jimena López, una de las principales candidatas peronistas en la provincia de Buenos Aires, la gente está enfocada en mantenerse a flote. “Ven que cada día el agua sigue subiendo”.

Esto deja un abanico inusualmente amplio de posibles resultados. Los mercados caerán si, junto con sus aliados, Milei no logra reunir el tercio de los escaños de la Cámara Baja que necesita para evitar que se anulen sus vetos. Si su partido obtiene menos del 30% en las urnas, se desatará el caos, sobre todo porque Trump insinúa que podría retirarse si Milei pierde.

El gobierno rechaza estos comentarios pesimistas. Afirma que Milei tiene garantizado un buen número de escaños, ya que cuenta con muy pocos en la actualidad, y que esto debería tranquilizar a los mercados. “Sea cual sea el resultado, la inestabilidad desaparece”, afirmó Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación. Pero incluso con más escaños, si el índice de aprobación de Milei es bajo, tendrá dificultades para controlar el Congreso.

Un buen escenario para Milei es una victoria por cinco puntos, con lo que su partido aseguraría suficientes escaños para defender sus vetos. Cualquier reforma seria en materia fiscal, laboral o de pensiones seguiría requiriendo la formación de una coalición sólida en el Congreso. Incluso una victoria ajustada que obligue a Milei a apoyarse en partidos más o menos afines para defender su veto podría bastar para evitar el pánico inicial de los mercados.

Los encuestadores sugieren que ese es el resultado más probable, aunque fueron demasiado optimistas sobre sus posibilidades en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Los días inmediatamente posteriores a las elecciones serán cruciales.

“Toda la discusión sobre los porcentajes [del voto] es menos relevante, en relación con si demostramos que podemos generar una coalición que funcione en el Congreso”, dice Sturzenegger. No será fácil. El aliado más obvio seguirá siendo el PRO, el partido de derecha del expresidente Mauricio Macri. Pero no se rendirá.

“Las condiciones serán onerosas”, dice Fernando de Andreis, antiguo jefe de gabinete de Macri, “incluso más que las del último año y medio”. Se avecinan dos años diabólicamente difíciles.