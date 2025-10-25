El presidente de Argentina, Javier Milei, reacciona durante el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza el jueves 24 de octubre, en Rosario. Foto: EFE/ STR
El presidente de Argentina, Javier Milei, reacciona durante el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza el jueves 24 de octubre, en Rosario. Foto: EFE/ STR
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Nunca antes las elecciones de mitad de mandato en Argentina habían acaparado tanta atención en todo el mundo. El gobierno de Trump ha ofrecido el apoyo del poder financiero de Estados Unidos tanto al presidente Javier Milei como al peso argentino, por lo que la votación del 26 de octubre se ha convertido en un balón político en Washington y en noticia de primera plana en el resto del mundo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.