El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló ante el Foro de Davos (Suiza) que los triunfos políticos de la derecha en América Latina demuestran que “el mundo ha comenzado a despertar”.

En referencia al avance de administraciones ultraliberales en la región, Milei sostuvo que América goza del “renacer de las ideas de la libertad” —últimamente ha compartido en redes sociales su respaldo a victorias liberales en Chile y Bolivia, por ejemplo—.

A diferencia de sus participaciones en los dos años anteriores, Milei tuvo un discurso menos polémico y más centrado en las bondades del libre mercado.

“Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es volviendo a las ideas de la libertad”, apuntó en Davos.

Según el mandatario argentino, América Latina será el “faro de luz” que volverá a encender a Occidente, y con ello “pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judíos cristianos”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)

En su discurso del 2024, Milei aseguró que la región le había dado la espalda a las ideas de la libertad con la presencia de gobiernos de izquierda y socialistas; mas ahora, celebró que se haya retomado la senda del “capitalismo de libre empresa”.

Con información de EFE.