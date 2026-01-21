Milei destacó los beneficios del capitalismo de libre empresa en la región. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Milei destacó los beneficios del capitalismo de libre empresa en la región. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Redacción Gestión
El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló ante el Foro de Davos (Suiza) que los

En referencia al avance de administraciones ultraliberales en la región, Milei sostuvo que —últimamente ha compartido en redes sociales su respaldo a victorias liberales en Chile y Bolivia, por ejemplo—.

A diferencia de sus participaciones en los dos años anteriores, Milei tuvo un discurso menos polémico y más centrado en las bondades del libre mercado.

“Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es volviendo a las ideas de la libertad”, apuntó en Davos.

Según el mandatario argentino, , y con ello “pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judíos cristianos”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
En su discurso del 2024, Milei aseguró que la región le había dado la espalda a las ideas de la libertad con la presencia de gobiernos de izquierda y socialistas; mas ahora, celebró que se haya retomado la senda del “capitalismo de libre empresa”.

Con información de EFE.

