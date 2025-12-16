Conmoción en Argentina. Un soldado que realizaba funciones de seguridad en la residencia presidencial de Javier Milei —ubicada en la Quinta de Olivos— fue encontrado sin vida este martes 16 de diciembre.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, comentaron desde Presidencia a diversos medios de comunicación.

Según la prensa argentina —con información del Ejecutivo— el soldado fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez (21 años), quien estaba en el perímetro de la residencia presidencial de Javier Milei y habría acabado con su vida al dispararse con un fusil en la cabeza.

Captura de video de la Quinta Presidencial de Olivos, donde se encontró al soldado sin vida. Desde el entorno de Milei aseguran que el personal acabó con su vida. Foto: X/@cronopiatw

“Un efectivo del personal militar, que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida (...) La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, reza el comunicado presidencial.

El cadáver de Gómez fue encontrado sin vida entre las 5:00 y 5:30 am de este martes 16 de diciembre.

El Juzgado Federal a cargo de la jueza Sandra Arroyo Delgado ha intervenido en el lugar de los hechos para realizar las pericias necesarias que aclararán los hechos.

Con información de EFE, Clarín e Infobae Argentina