El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes una demanda por difamación contra la BBC en la que acusa a la cadena pública británica de haber editado de forma engañosa su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental, de modo que daba la impresión de que él incitó directamente a la violencia en los disturbios del Capitolio.

Según medios internacionales, en la demanda, presentada en una corte federal del sur de Florida, se reclaman hasta US$ 5,000 millones en daños por dos cargos: difamación y violación de la ley de prácticas comerciales de Florida.

La BBC anuncia que se «defenderá»

La BBC anunció este martes que se «defenderá» de la demanda.

«Como ya hemos aclarado, defenderemos nuestra causa. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso», indicó un portavoz de la corporación británica tras conocerse la decisión de Trump de iniciar medidas legales contra la BBC por la edición del discurso en el programa de investigación Panorama.

No queda claro si el anuncio significa que la BBC acudirá a los tribunales estadounidenses, algo que podría costarle millones de dólares, según destacan esta mañana varios expertos consultados por la misma cadena.

El documental en cuestión, titulado Trump: segunda oportunidad?, fue emitido por el programa Panorama de la BBC poco antes de las elecciones presidenciales de 2024 y habría unido secciones separadas del discurso de Trump para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y «luchar como demonios», una edición que el mandatario califica de «falsa, difamatoria y maliciosa».

La BBC reconoció que la edición fue un «error de juicio» y ofreció disculpas, aunque ha sostenido que no existe base legal para una demanda por difamación, y se ha comprometido a defenderse en los tribunales.

Altos ejecutivos de la emisora, incluyendo el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness, renunciaron tras la polémica.

Una base legal compleja

Expertos legales han señalado que Trump enfrentará retos para probar difamación bajo las leyes estadounidenses, que protegen fuertemente el discurso de interés público y requieren demostrar que el medio actuó con conocimiento de falsedad o temerariamente.

La demanda se suma a una serie de acciones legales del presidente contra medios de comunicación en Estados Unidos y ahora involucra por primera vez a una cadena internacional británica en una disputa judicial de alto perfil.