El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las gestiones diplomáticas para poner fin a la guerra en Ucrania atraviesan su momento más avanzado , tras una serie de reuniones entre representantes estadounidenses, autoridades europeas y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Creo que ahora estamos más cerca que nunca”, afirmó Trump durante un acto en la Casa Blanca, al referirse a los encuentros sostenidos el fin de semana en Berlín, donde se revisó la propuesta impulsada por Washington para alcanzar un acuerdo de paz.

El mandatario agregó que sostuvo una “muy buena conversación” con líderes europeos y destacó el respaldo que, según dijo, existe en el continente para cerrar el conflicto. “Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin” , enfatizó.

Trump reconoció, no obstante, que las posiciones de las partes involucradas aún no son del todo estables. “En este momento, Rusia quiere que termine (la guerra), pero el problema es que a veces lo quieren y otras veces no, y lo mismo ocurre con Ucrania. Así que tenemos que lograr que se pongan de acuerdo. Pero creo que las conversaciones están avanzando muy bien“, remarcó.

Las declaraciones del presidente estadounidense coinciden con la evaluación positiva realizada por altos funcionarios de su Administración, quienes calificaron de “realmente positivas en casi todos los aspectos” las reuniones sostenidas en la capital alemana entre los enviados de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, con Zelenski y representantes europeos.

Trump resalta avances en las negociaciones de paz con Volodímir Zelenski, pero admite que las diferencias entre Ucrania y Rusia aún representan un obstáculo clave. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

De acuerdo con fuentes oficiales, Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de “nivel platino”, comparables a las previstas en el Artículo 5 de la OTAN, que establece la defensa colectiva ante una agresión. Sin embargo, el plan no contemplaría el despliegue de tropas estadounidenses en territorio ucraniano, aunque sí mecanismos de disuasión militar, verificación y desescalada.

El eventual acuerdo requeriría la aprobación del Senado de Estados Unidos, un paso que Trump estaría dispuesto a impulsar. Pese a los avances, la disputa por los territorios ocupados por Rusia continúa sin resolverse, y las autoridades subrayaron que cualquier decisión final dependerá de las negociaciones directas entre Kiev y Moscú.

Con información de EFE.