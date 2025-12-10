El Kremlin rechazó hoy la tregua energética que propuso el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y también recordó que el líder de Rusia, Vladímir Putin, ha exigido en numerosas ocasiones la convocatoria de elecciones presidenciales en el país vecino.

«Nosotros trabajamos por la paz, no por una tregua», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió a Zelenski, que hizo esa propuesta durante su visita a Roma, que para Moscú la «absoluta prioridad» es garantizar «una paz duradera» a través de la firma de «los documentos correspondientes».

LEA TAMBIÉN: El Kremlin confía que India continúe comprando petróleo ruso

Rusia se niega a declarar un cese el fuego

Rusia se niega a declarar un cese el fuego, aduciendo que eso únicamente serviría para dar un respiro al ejército ucraniano con el fin de que se rearme y refuerce sus posiciones.

En cuanto a las elecciones en Ucrania, a lo que aludió el presidente de EE.UU., Donald Trump, el portavoz ruso admitió que Moscú «aún no ha tenido tiempo de discutir» dicho asunto con Washington.

«La declaración es muy nueva. Eso es sobre lo que habló el presidente Putin. Y es sobre lo que muy recientemente habló el presidente Trump. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos al respecto», apuntó.

A finales de noviembre Putin insistió en que, a día de hoy, «es prácticamente imposible, imposible desde el punto de vista jurídico», llegar a un acuerdo con Ucrania, ya que, recordó, Zelenski perdió su «legitimidad» al no convocar elecciones al expirar su mandato en mayo de 2024, algo que -adujo- sí hizo Rusia.

Zelenski y las elecciones

Zelenski se mostró dispuesto el martes en Roma a introducir reformas en la legislación ucraniana para poder convocar elecciones antes de que concluya la guerra, pero pidió garantías de seguridad a Estados Unidos y sus aliados europeos.

“Pido ahora, y lo digo abiertamente, que EE.UU. me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora”, afirmó Zelenski, según medios ucranianos, tras reunirse en Italia con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.

Zelenski asumió el cargo en 2019 y su mandato de cinco años expiró el 20 de mayo de 2024, cuando se extendió de manera automática al prohibir la Constitución ucraniana la celebración de elecciones mientras esté en pie la ley marcial.

Y Trump

Trump dijo en una entrevista emitida esta semana que la administración de Zelenski está «utilizando la guerra para no celebrar elecciones».

«No sé quién ganaría, pero no se han celebrado elecciones durante mucho tiempo. Saben, hablan de democracia, pero llega un punto en el que ya no es democracia», agregó, repitiendo al pie de la letra la postura rusa.