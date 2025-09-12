Kremlin. (Foto por AFP)
El admitió hoy que hay una «pausa» en las negociaciones de paz con , pero recalcó que los canales de comunicación continúan abiertos.«Se puede hablar de una pausa», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar a una pregunta sobre si el proceso de negociaciones con Kiev se ha estancado.

Al mismo tiempo subrayó que «hay canales de comunicación abiertos» que pueden emplear los negociadores rusos.

El Kremlin achaca a Europa la falta de avances en el diálogo

«Por supuesto, no es posible imaginarse todo color de rosa y esperar que el proceso de negociaciones produzca resultados inmediatos», afirmó el portavoz del Kremlin.

Peskov recordó que el presidente de , Donald Trump, también creyó posible- en un principio- alcanzar rápidamente un arreglo, pero luego comprendió que se necesitaba más tiempo.

En este sentido, aseguró que Rusia mantiene su disposición a seguir la senda del diálogo pacífico y de la búsqueda de soluciones al conflicto.

«Pero los obstáculos que ponen los europeos son un hecho. No es ningún secreto para nadie», enfatizó Peskov, al achacar a los países europeos la falta de avances en las negociaciones.

La cumbre de Alaska

y han celebrado este año tres rondas negociaciones directas en Estambul, en mayo, junio y julio, en las que solo acordaron intercambios de prisioneros y cadáveres, y se limitaron a presentar sus respectivas posturas acerca de cuál deber ser la fórmula de arreglo del conflicto.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha endurecido aún más sus posturas desde la cumbre de mediados de agosto con Trump en Alaska, tras la que rechazó tanto reunirse con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, como declarar un alto el fuego o el despliegue de tropas occidentales en el país vecino.

