Macron y Putin se muestran cercanos y Zelenski invita a negacionista presidente de Francia a que en Ucrania constate que Rusia comete "genocidio". Macron no lo hará al menos antes de las elecciones del domingo entrante, ya que busca votos y quiere tener los de simpatizantes del ruso y la invasión a Ucrania.
La diplomacia rusa arremetió este viernes contra los “insultos vulgares” del presidente francés , que la semana pasada calificó a su par Vladimir Putin de “ogro” y “depredador”.

Esas declaraciones “rebasan los límites no sólo de lo razonable sino también de la decencia, y son insultos vulgares para con y su pueblo”, declaró la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, citada por la agencia estatal de prensa Ria Novosti.

Zajárova acusó además a de tener una “ideología de carroñeros” y de “sacar provecho político” del conflicto armado desatado con la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022.

La semana pasada, cuando las conversaciones se estaban intensificando para intentar encontrar una salida al conflicto, Macron calificó al mandatario ruso de ser “una fuerza desestabilizadora” y de haberse convertido en un “ogro ante nuestras puertas”.

Las relaciones entre y Rusia se encuentran en un punto bajo desde hace años.

París acusa a Moscú de estar detrás de una serie de acciones de desestabilización y desinformación en su territorio. Por su lado, el Kremlin reprocha a Francia su apoyo militar a Ucrania.

